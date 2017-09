'Bit će to najgori rat u ljudskoj povijesti, poginut će milijuni...'

Posljednjih dana teško je držati korak sa svime što se događa oko Sjeverne Koreje. Tenzije su strašno eskalirale posljednjih mjeseci, a sve je došlo do toga da je Kim jong-un testirao hidrogensku bombu 17 puta jaču od one u Hirošimi, te je, s ciljem zastrašivanja, u dva navrata ispalio balističke projektile koji su preletjeli Japan. Više puta je otvoreno prijetio SAD-u i njegovim saveznicima, a zauzvrat, Vijeće UN-a je Sjevernoj Koreji opet odredilo nove sankcije.

No, mnogo je neodgovorenih pitanja, a mnogi strahuju da bi zbog Kima i njegove politike mogao započeti Treći svjetski rat.

Upravo kako bi pokušao malo rasvijetliti cijelu situaciju, CNN je na svom Facebooku pitao korisnike što bi htjeli znati o Sjevernoj Koreji i primili su na stotine pitanja. Izabrali su sedam koja najbolje predstavljaju interes većine, te su sjeli sa Fareedom Zakariom, CNN-ovim stručnjakom za vanjske poslove.

Ovo su pitanja i njegovi odgovori:

1. Smatrate li da će Sjeverna Koreja zaista napasti SAD?



Ovo je najvažnije pitanje, koja je namjera Sjeverne Koreje? Moje mišljenje je da pokušavaju pokazati kako su ozbiljna nuklearna sila koja nema samo par bombi u podrumu, već prave bombe i rakete spremne za napad. Mislim da se radi samo o zastrašivanju i poruci: 'Nemojte se igrati sa nama!' Smatram da žale poručiti kako doći do promjene režima, što SAD žele učiniti već dugo vremena. No, moramo reći kako je Kim Jong un mnogo agresivniji i provokativniji od svojih prethodnika, posebice u odnosu s Kinom, a to ostavlja ljude pomalo zbunjene. Zašto toliko provocira jedinog pravog saveznika kojeg ima na cijelom svijetu?

2. Ako padne režim Sjeverne Koreje, hoće li Južna Koreja biti za ujedinjavanje poluotoka?



Južna Koreja je jako dugo vjerovala da želi ujedinjenje poluotoka, baš kao i stanovnici Sjeverne Koreje. Međutim, smatram da se sada predomišljaju jer bi ih integracija Sjeverne Koreje jako puno koštala. Ako je usporedite s Istočnom Njemačkom, mnogo je siromašnija i veća od nje. Zapadnoj Njemačkoj, jednoj od najbogatijih država svijeta, trebalo je dva desetljeća za integraciju Istočne Njemačke i još uvijek nije integrirana u cijelosti. Dakle, integracija Sjeverne Koreje bi Južno enormno puno koštala i sada se predomišljaju.

3. Koje su nam opcije za rješavanje problema sa Sjevernom Korejom?



Ovo je zaista teško pitanje bez jednostavnog odgovora. Međutim, samo jedna vlada ima ozbiljan utjecaj na Sjevernu Koreju, a to je kineska. Iako ju Kina manje podupire, pregovori u nekom trenutku bi bili vrlo korisni. Smatram da bez Kineza ne možemo ništa učiniti. Jedno je sigurno - ako se Kina usprotivi američkoj politici, nema ozbiljne nade za rješavanje problema.

4. Koje bi bile najveće posljedice destabilizacije režima?



Kada bi SAD napao Sjevernu Koreju, ona bi odgovorila, ali vjerojatno ne nuklearnim oružjem. Sjeverna Koreja ima doslovno na tisuće raketa uperenih prema Seulu, gdje živi možda i više od 15 milijuna ljudi. Sjeverna Koreja bi napala Južnu, koja bi tada morala odgovoriti, a to bi dovelo do jedne od najvećih bitki u povijesti čovječanstva. Prema prognozama koje sam vidio, u ovakvoj bitci poginulo bi ili bilo ranjeno više od milijuna ljudi. Bitka bi mogla eskalirati jer Sjeverna Koreja ima nuklearno oružje, a Južna Koreja može zatražiti korištenje nuklearnog oružja svog saveznika SAD-a, a onda se treba pripremiti na sve. Kako god okrenuli, riječ je o jako ružnom scenariju.

5. Smatrate li da Kim Jong-un vjeruje u svoju propagandu?



Jednom riječju, ne. Mislim da je on čovjek koji je pohađao školu u Švicarskoj i zna što se događa u svijetu. Smatram da je ovo nemilosrdan, brutalan i korumpiran režim koji samo pokušava ostati na vlasti. Stanovnici Sjeverne Koreje u ovom trenutku zapravo ne znaju koja je njihova stvarna ideologija. To je čudna kombinacija komunizma i obožavanja obitelji Kim.

6. Navodno je narod Sjeverne Koreje na rubu gladovanja. Koliko još mogu izdržati? Jesu li dovoljno obrazovani i informirani o svijetu?



To se ne zna. Poznato je samo da žive na preživljavanja te da jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Smatram da prosječni stanovnik Sjeverne Koreje ne zna puno o svijetu izvan države. Informacije su vrlo strogo kontrolirane. Ne znam jesu li sve priče istinite, ali donedavno je bio zločin isključiti radio u svojoj kući. Cijeli dan su morali slušati propagandu.

7. Kolika je vjerojatnost da Sjeverna Koreja počne prodavati nuklearno oružje i tehnologiju drugima? Je li to prijetnja koju bi mogli iskoristiti u pregovorima?



To su radili u prošlosti. Znamo da je Sjeverna Koreja kupovala nuklearnu tehnologiju za koju se smatra da je između ostalog došla iz Pakistana. Svakako je moguće da je sada počnu prodavati. Opasnost leži u pojedincu. Jer ljudsko biće će uvijek biti ljudsko biće.Ne znam je li pakistanska vlada namjeravala prodati svoje tajne, ali znamo da je bilo određenih pakistanskih znanstvenika i nekih vojnika koji su individualno profitirali i prodali nuklearne tajne. Međutim, do sada se nisam susreo s dokazima da Sjeverna Koreja na bilo koji način sudjeluje na crnom tržištu nuklearnog oružja i tehnologije.