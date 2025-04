Pogledajte što ide prema nama! Najavili grmljavinske pljuskove

DHMZ je objavio kako će u srijedu biti u većini predjela promjenljivo oblačno, na Jadranu češća sunčana razdoblja. Nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije, osobito u drugom dijelu dana na kopnu. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu i bura. Najviša temperatura zraka većinom između 19 i 24 °C.

U četvrtak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito u drugom dijelu dana kada su vjerojatniji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, no lokalno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak. Vjetar slab, prema večeri i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu od 12 do 16 °C. Najviša dnevna većinom između 18 i 22 °C.

DHMZ je za srijedu objavio žuti alarm zbog jakog vjetra za Kvarner i Velebitski kanal.

