Pročelnici bi trebali biti profesionalci u svom poslu, koji su birani na javnom natječaju. Ta pozicija bi trebala biti kruna karijere ljudima koji rade u lokalnim upravama, rekao je to dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- Pročelnici se imenuju temeljem javnog natječaja i ne smije se od njih nakon promjene vlasti tražiti da stave mandat na raspolaganje. Postoji nekoliko načina, imenovani su na neki vremenski rok, dakle istekom mandata, razrješenjem ili reorganizacijom. To nije dobra praksa jer bi pročelnici trebali biti profesionalci. Nisi svi uhljebi, ima kvalitetnih ljudi koji su se obrazovali. Problem je što se takva pozicija ispolitizirala, a ne bi smjela. Problem je i što su dugovječni gradonačelnici ili načelnici dugo upravljali svojim mjestima, pa su sami rasporedili sustav kako im odgovara - objasnio je dr. Đulabić, koji je mišljenja da se reorganizacija temeljila na urbanim centrima.

- Regionalne jedinice se rade oko jačeg urbanog centra, a mi u Hrvatskoj nemamo 20 jakih urbanih centara. Imamo Zagreb, Split, Rijeku i Osijek te onda urbane centre nižeg reda. Kad pogledate ovu našu kartu županija, ako razgovaramo sad o tome, tu nema nikakvoga kriterija osnivanja županija. Mi imamo 20 županija, mirne duše smo ih mogli imati i 18, a mogli smo ih imati i 25. Zato što kriterija nema.

Koliko bi onda regija, tih regionalnih centara napravili?

- Pet. Dalmacija, Slavonija, Istra i Primorje u jednom dijelu, središnja Hrvatska i metropolitansko područje Zagreba, s obzirom na to da je to jedna specifična situacija. Razmještaj institucija nije ključan i to su možda malo primitivni argumenti - objasnio je dr. Đulabić.

Naime, pročelnici gradskih ureda u Zagrebu - oni kojima Možemo! poručuje da bi im bilo poštenije dati mandat na raspolaganje - imaju plaću od oko 18.380 kuna, neki od njih veću i od ministara za 2000-3000 kuna, ali za razliku od ministara, koji gube funkciju s premijerom, pročelnici ostaju u svojim uredima i kad im gradonačelnik postane bivši.

Nisu dužni otići po sili zakona i ne mogu biti smijenjeni po kratkom postupku. A otkaz ne mogu dobiti. Ukratko, nova vlast ih mora “otrpjeti” u njihovim uredima do isteka njihova mandata.

Osobe koje imaju status službenika, a postavljaju se na temelju imenovanja, po provedenom javnom natječaju, nisu dužne stavljati mandat na raspolaganje danom stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Pročelnici iz Bandićeve ere već su poručili Tomislavu Tomaševiću “nek’ si pročita zakon”.

Među onima koji su govorili da se zakon mora poštovati su pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić, koja kaže kako “Tomašević samo sije strah”, a već je i sama najavila svoj otkaz, te pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić. Jozić ugovor istječe u listopadu ove godine, a Kaliniću tek 2024.

Osim Jozić, ove godine ugovor istječe pročelniku Ureda za obrazovanje Ivici Lovriću (15. 10.), pročelnici Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romani Galić, šefu Ureda gradonačelnika Miri Laci, šefu Ureda za zdravstvo Vjekoslavu Jeleču, Andrei Šulentić (stručna služba gradonačelnika), Dinku Biliću (graditeljstvo, izgradnja, promet, komunalni poslovi), Vesni Helfrih (branitelji), Mirjani Zubak (programi i projekti EU), Renati Šimon (mjesna samouprava), Ani Matijević (kontrolni ured) te Krešimiru Ladešiću (Ured za opću upravu). Iduće godine ugovori istječu Milanu Paveliću, šefu Ureda za sport i mlade, te Vesni Šimić, koja rukovodi Uredom za međugradsku i međunarodnu suradnju.

U 2023. ugovor istječe: Stipi Tutišu (zaštita spomenika), Jasni Jezerčić Cvitković (katastar i geodetski poslovi), Milani Vuković Runjić (Ured za kulturu), Danieli Juroš Pečnik (financije), Mili Jelavić (demografija) i Mirjani Lichtner Kristić (Stručna služba gradske skupštine). Mandati u 2024. istječu: Mateji Topić (Ured za zastupanje), Sanji Jerković Jaić (Ured za strategijsko planiranje), Marini Zagorec (imovinsko-pravni poslovi) i Danijeli Habijanec (javna nabava), a u 2025. Zlatku Makaru (upravljanje imovinom).

Osim toga, Grad Zagreb je za svoje zaposlenike u veljači 2021. raspisao novi natječaj za najam vozila vrijedan četiri i pol milijuna kuna. Prema troškovniku i natječajnoj dokumentaciji, u najam na godinu dana tražilo se 151 vozilo ne starije od 2019. i s maksimalno prijeđenih 60.000 kilometara po vozilu.

Osnovni zahtjevi za ponuditelje su tehnički ispravna vozila s klima-uređajem, radio CD-om ili USB-om, s daljinskim zaključavanjem, ABS-om, servo upravljačem, zračnim jastucima i ostalom pripadajućom opremom, registrirano i osigurano te oprano.

Konkretno, Gradu je, pisao je Telegram, trebalo 77 automobila niže klase (primjerice Volkswagen Polo ili Renault Clio), 52 donje srednje klase s dizelskim motorom (primjerice Volkswagen Golf ili Škoda Octavia), šest limuzina srednje klase s dizelskim motorom i automatskim mjenjačem (primjerice Ford Mondeo ili Opel Insignia), dva kombi vozila (primjerice Opel Vivaro ili Renault Trafic), 10 električnih auta (primjerice eSmart ili Nissan Leaf), tri dostavna vozila (primjerice VW Caddy ili Fiat Doblo) te jedno putničko vozilo srednje klase s dizelskim motorom, automatskim mjenjačem i snagom od minimalno 110 kW, odnosno 147 konja (primjerice Audi A4, Mercedes C-klase, BMW 3).

Dakle, nije ni čudno da pročelnici ne daju svoje fotelje. Uz visoku plaću, službeno vozilo, ali i šofera, život zna biti puno lagodniji.

A za mnoge od njih nitko nije ni čuo niti ih je vidio, a upravo oni u suradnji s čelnikom grada upravljaju našim milijardama i budućim gradskim projektima.