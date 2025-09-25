Bitka kod Nikopolja, povijesna odluka u Pazinu 1943. i UN koji je baš zapaprio Hrvatskoj...

Danas je 25. rujna, a povijest je na ovaj dan bila sve samo ne dosadna!

Krvavi početak: 1396. godine odigrala se Bitka kod Nikopolja, gdje je kršćanska koalicija doživjela težak poraz od Osmanlija. Time je Osmanlijama otvoren put prema centralnoj Europi i sjevernoj Hrvatskoj. Tko kaže da povijest nije napeta kao najuzbudljiviji film?

Varaždin u svjetlima reflektora: 1873. godine Varaždin je postao bogatiji za modernu kazališnu zgradu, djelo bečkog arhitekta Hermanna Helmera. Na otvorenju je izvedena drama "Poturica" Ivana Kukuljevića Sakcinskog – pravi kulturni spektakl!

Politički velikani: Na današnji dan 1917. umro je Frano Supilo, jedan od najvažnijih hrvatskih političara i publicista, borac za prava Hrvata i vizionar federalne budućnosti regije. Supilo je bio pravi politički influencer svog doba.

Povijesna odluka: 1943. u Pazinu je održan sabor istarskih narodnih predstavnika koji su donijeli odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka matici zemlji Hrvatskoj. Danas se taj događaj slavi kao Dan donošenja Odluke o sjedinjenju tih krajeva s Hrvatskom. Povijesni "reunion" za pamćenje!

Borba za slobodu: 1991. UN je donio Rezoluciju 713 o embargu na oružje za područje Jugoslavije, što je dodatno otežalo obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Iste godine, agresor je napao Tordince, a Drniš je okupiran – tužna, ali važna sjećanja.

Genetski genijalac: 1866. rođen je Thomas Hunt Morgan, američki biolog i utemeljitelj genetike. Dobitnik Nobelove nagrade, Morgan je otkrio tajne nasljeđivanja i postavio temelje moderne genetike. Nije loše za jednog rođendanca!

Slavni rođendani: Danas slave i William Faulkner (1897.), američki nobelovac i pisac, Will Smith (1968.), Catherine Zeta-Jones (1969.), Michael Douglas (1944.) i mnogi drugi. Vrijeme je za tortu i slavlje!

I za kraj, ne zaboravimo: na današnji dan 1820. francuski fizičar André-Marie Ampère otkrio je zakon o električnoj struji, a 1639. otvorena je prva tiskara u Americi. Povijest piše najzanimljivije priče – i to svaki dan!

