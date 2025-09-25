Obavijesti

News

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

Bitka kod Nikopolja, povijesna odluka u Pazinu 1943. i UN koji je baš zapaprio Hrvatskoj...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bitka kod Nikopolja, povijesna odluka u Pazinu 1943. i UN koji je baš zapaprio Hrvatskoj...

25. rujna obilježavamo krvave bitke, slavne rođendane, povijesne odluke i velike znanstvene iskorake! Saznajte što se sve dogodilo na ovaj dan kroz stoljeća, s posebnim naglaskom na hrvatske događaje.

Danas je 25. rujna, a povijest je na ovaj dan bila sve samo ne dosadna!

Krvavi početak: 1396. godine odigrala se Bitka kod Nikopolja, gdje je kršćanska koalicija doživjela težak poraz od Osmanlija. Time je Osmanlijama otvoren put prema centralnoj Europi i sjevernoj Hrvatskoj. Tko kaže da povijest nije napeta kao najuzbudljiviji film?

Varaždin u svjetlima reflektora: 1873. godine Varaždin je postao bogatiji za modernu kazališnu zgradu, djelo bečkog arhitekta Hermanna Helmera. Na otvorenju je izvedena drama "Poturica" Ivana Kukuljevića Sakcinskog – pravi kulturni spektakl!

Politički velikani: Na današnji dan 1917. umro je Frano Supilo, jedan od najvažnijih hrvatskih političara i publicista, borac za prava Hrvata i vizionar federalne budućnosti regije. Supilo je bio pravi politički influencer svog doba.

Povijesna odluka: 1943. u Pazinu je održan sabor istarskih narodnih predstavnika koji su donijeli odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka matici zemlji Hrvatskoj. Danas se taj događaj slavi kao Dan donošenja Odluke o sjedinjenju tih krajeva s Hrvatskom. Povijesni "reunion" za pamćenje!

Borba za slobodu: 1991. UN je donio Rezoluciju 713 o embargu na oružje za područje Jugoslavije, što je dodatno otežalo obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Iste godine, agresor je napao Tordince, a Drniš je okupiran – tužna, ali važna sjećanja.

Genetski genijalac: 1866. rođen je Thomas Hunt Morgan, američki biolog i utemeljitelj genetike. Dobitnik Nobelove nagrade, Morgan je otkrio tajne nasljeđivanja i postavio temelje moderne genetike. Nije loše za jednog rođendanca!

Slavni rođendani: Danas slave i William Faulkner (1897.), američki nobelovac i pisac, Will Smith (1968.), Catherine Zeta-Jones (1969.), Michael Douglas (1944.) i mnogi drugi. Vrijeme je za tortu i slavlje!

I za kraj, ne zaboravimo: na današnji dan 1820. francuski fizičar André-Marie Ampère otkrio je zakon o električnoj struji, a 1639. otvorena je prva tiskara u Americi. Povijest piše najzanimljivije priče – i to svaki dan!
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
FOTO Pogledajte fotke potopa u Dalmaciji! Najgore u Vodicama
NEVJEROJATNO

FOTO Pogledajte fotke potopa u Dalmaciji! Najgore u Vodicama

Iz DHMZ-a kažu da će vrijeme danas biti promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina lokalno i obilna, a moguće je i nevrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025