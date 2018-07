Rovovska bitka: Blitzkrieg sa Pantovčaka na čelnika HNS-a

Kad je hrvatska reprezentacija pobijedila Dance i izborila četvrtfinale s Rusima, Davor Šuker je prijeteća pogleda prišao novinaru 24sata.

- Vi ovaj put nemojte ništa pitati, ok?

- Ja?! Zašto?! - odgovorio je novinar.

- Pa zato, gledao sam vaš Facebook live intervju s predsjednicom Kolindom danas u Nižnjem. Imali ste prilike pitati je za infrastrukturu, zašto to niste učinili?

- Ja da je pitam o infrastrukturi? Kakvoj sad infrastrukturi? O čemu vi to? - branio se novinar.

Uzalud. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza nije mogao sakriti bijes zbog činjenice da je u Rusiju stigla predsjednica države. I da ulazi u svlačionicu poslije pobjede. I to na poziv izbornika Zlatka Dalića...

Uloga savjetnika Madžara

Čin šefice države, osuđivan i kritiziran kao nepotrebno i neprimjereno ponašanje, kako otkriva novi broj tjednika Express, zapravo je izazvao i jednu reakciju koja razotkriva pravu političku dramu koja se odvijala u Rusiji, u potpunoj sjeni jednog iznimnog i povijesnog sportskog trijumfa! Predsjednica države, naime, već neko vrijeme ne skriva da, uz pomoć svojeg savjetnika Tomislava Madžara, nastoji kadrovirati u Hrvatskom nogometnom savezu. Ideja je jasna: predsjednica želi skinuti sa sebe stigmu političarke koju je sponzorirao Mamić, kojoj je Mamić organizirao proslave rođendane i koja je zbog tih istih rođendana inzistirala na smjenama šefova obavještajnih službi. U svemu tome, jasno, nakon što je Mamić elegantno izmješten u Bosnu i Hercegovinu, ne bi smjelo biti mjesta ni za Davora Šukera.

- Imam li dojam da je predsjednica na našoj strani? Ne! - rekao je nedvosmisleno Davor Šuker prije više od godinu dana, kad se predsjednica države u svojem govoru prvi put jasno distancirala od Zdravka Mamića riječima: “Nogomet se ne igra zbog nas, ljudi koji sjede u ložama, nego zbog navijača na tribinama”.

Žestoki sukob predsjednice i Šukera eskalirao je u prosincu 2016. godine, kad je šef Uefe Aleksander Čeferin posjetio Zagreb. HNS u protokolu pri dolasku predsjednika Uefe Aleksandra Čeferina u Zagreb uopće nije predvidio njegov odlazak predsjednici, što je inače uobičajeno. No Ured predsjednice je sa šefom Čeferinova protokola dogovorio primanje bez znanja HNS-a. Tu je ključnu ulogu za Kolindu Grabar-Kitarović odigrao upravo Madžar. Brže-bolje su na Pantovčak stigli Šuker i ekipa, ali Kolinda je primila najprije samo Čeferina, a Šuker je sa svojim izaslanstvom ostao čekati pred vratima. Uvrijedio se toliko da joj navodno nije želio dati ni dres koji je za nju bio pripremljen, javio je tad Večernji.

U ožujku prošle godine baš zbog Šukera rasle su i napetosti na relaciji Pantovčak - Banski dvori. Premijer je, naime, primio Davora Šukera u Banskim dvorima, a s Pantovčaka su za Express reagirali riječima da je barem mogao “poslati jasnu poruku da je vrijeme za promjene u hrvatskom nogometu, koje trebaju krenuti od samog vrha Nogometnog saveza”.

Plenković šuti o Šukeru

- Umjesto toga, on je išao davati legitimitet Šukeru, govoriti da mu je on načelno prihvatljiv i pritom ga uspoređivati s jednim Stojkom Vrankovićem! Ne mogu vjerovati da je to učinio i tako ugrozio rezultat lokalnih izbora - govorio nam je jedan utjecajni HDZ-ovac, inače iznimno blizak predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

- Davor Šuker je nogometni zombi i njegovo vrijeme je prošlo. Ali, nažalost, Andrej Plenković je taj koji mu je odgodio konačnu presudu i bojim se da bi se to upravo njemu moglo obiti o glavu - kaže sugovornik Expressa.

Sve detalje tajne političke drame koja se događala u Rusiji pročitajte u novom broju tjednika Express.