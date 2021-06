Bivša Bandićeva zamjenica Olivera Majić komentirala je smjenu vlasti u glavnom gradu i otkrila kako neće uzeti povlasticu pune plaće narednih šest mjeseci.

Za RTL je poručila kako se ta zakonska mogućnost opravdava Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, odnosno, da je dužnosnicima zabranjeno 12 mjeseci obavljati poslove u tijelima gdje su obavljali dužnost, u drugim tijelima povezanim trgovačkim društvima ili pravnim osobama.

- Međutim, možemo pretpostaviti da tu pogodnost u politici koriste one osobe koje, očigledno nakon posla u politici, nisu zapošljive na tržištu rada - poručila je Majić i dodala da je ona mogla ne ugovoriti svoj povratak i iskoristiti te pogodnosti sa svojim bivšim poslodavcem.

- Smatram da je to jedan ozbiljan problem ako ga samo sagledate u kontekstu kompetencija osoba koje su u politici. Ako od odlaska iz politike i obnašanja dužnosti nisu spremni konkurirati na tržištu rada, to dovodi u pitanje njihove profesionalne i stručne kompetencije kojima su obavljali posao politike. Posao politike je vrlo ozbiljan posao - poručila je.

Na pitanje što govori taj potez, koji je odlučila napraviti i Jelena Pavičić Vukičević, Majić je odgovorila:

- Kažem, to se opravdava zakonom, ali mislim da je jako važno i na tragu i onih prijedloga da se ograniči broj mandata, zapravo pomagati i osobama, koje ako provedu veći broj godina u politici, ako im nisu ograničeni mandati, zasigurno ne stječu one kompetencije koje ih trebaju poslati na tržište rada osim ako tijekom obavljanja političke dužnosti vi nemate dovoljno vremena da usavršavate neke vaše kompetencije mimo vaših radnih zadataka, ali zamjenica gradonačelnika zasigurno ih nema jer ja to najbolje znam u protekle četiri godine.

Komentirala je i pročelnike koji su odlučili da neće staviti mandat na raspolaganje.

- Ja mislim da je ovo pitanje pročelnika u ovo vrijeme prenaglašeno nepotrebno. Primjerice, kako je moguće da premijeru, predsjedniku vlade, tražimo da bira ministre na javnim natječajima. Mislim da svaki gradonačelnik ima pravo izabrati pročelnike zbog toga što su pročelnici njegov najuži tim - rekla je.