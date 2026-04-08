Bivša ljubav nećakinje iranskog krvnika: Ona je vrag, iskoristi svakog muškarca kojeg zna!

Uhićena nećakinja zloglasnog iranskog generala, koja čeka deportaciju iz Kalifornije, u očajničkom je potezu pokušala kontaktirati svoju bivšu ljubav iz Los Angelesa, moleći za pomoć iz imigracijskog pritvora. No, umjesto spasa, dočekao ju je zid šutnje i straha. Hamideh Soleimani Afshar (47), nećakinja ubijenog iranskog generala Kasema Sulejmanija, u ponedjeljak je iz pritvorske jedinice u Teksasu nazvala umirovljenika Maziara Aflakija (68). Kada je čuo njezin glas, Aflaki je bez razmišljanja odbio poziv.

​- Ne želim imati apsolutno ništa s njom - rekao je Aflaki za California Post.

​- Ona me plaši. Toliko sam je se bojao. Zna se prikazati kao anđeo, a ti se pored nje osjećaš kao vrag. Samo sam htio da je netko odvede od mene, a sada se to i dogodilo.

Afshar, koja se na društvenim mrežama hvalila luksuznim životom, uhićena je trećeg travnja u svom domu u Tujungi zajedno s kćeri Sarinasadat Hosseiny (25). Obje su ostale bez zelene karte, odnosno statusa stalnog boravka u SAD-u, odlukom državnog tajnika Marca Rubija zbog navodnih veza s iranskim režimom. Rubio ih je opisao kao "posjednice zelene karte koje žive raskošno u Sjedinjenim Državama". Afshar je u SAD ušla 2015. godine s turističkom vizom, a azil joj je odobren 2019., da bi dvije godine kasnije dobila i zelenu kartu. Međutim, vlasti tvrde da je njezin zahtjev za azilom bio lažan, što potkrepljuju činjenicom da je od dobivanja zelene karte čak četiri puta putovala u Iran. Iz State Departmenta su poručili da je Afshar bila "otvorena pobornica totalitarnog, terorističkog režima u Iranu" i da je na svojim društvenim mrežama promovirala "propagandu iranskog režima".

'Ona iskorištava svakog muškarca kojeg poznaje'

Aflaki tvrdi da je Afshar upoznao 2016. godine i da ga je odmah uzela na pik, unatoč tome što joj je jasno dao do znanja da nije zainteresiran za vezu. Kaže da je pokrenula pravu kampanju zavođenja koja se pretvorila u noćnu moru uznemiravanja, uhođenja pa čak i fizičkog nasilja.

​- Govorila je 'volim te', ali ja sam se tresao od straha. Govorila je da je podsjećam na njezinog oca. Sve te godine sam patio. Samo sam htio svoj život natrag - ispričao je Aflaki.

​- Ona je vrlo opasna, profesionalka je.

Dodao je i da mu je ukrala dijamantni prsten vrijedan 6500 dolara koji je pripadao njegovoj majci. Danas osjeća olakšanje što je njegova progoniteljica konačno udaljena iz zemlje.

Aflaki nije jedini muškarac koji tvrdi da ga je Afshar uhodila. Frizer iz Los Angelesa, Zare Mandani (54), ranije je otkrio da je dobio petogodišnju zabranu prilaska nakon što ga je 2024. godine uznemiravala u salonu i kod kuće.

​- Hvala Bogu. To je dobro. Ona je uhoda - rekao je Mandani nakon što je čuo za njezino uhićenje.