Bivša mažoretkinja za 24sata: 'Pipkao me po stražnjici i hvalio se s koliko je djevojaka spavao'

Iako sam otišla prije desetak godina, i dalje imam noćne more da kasnim na nastup i da ću biti osramoćena, ispsovana i izbačena iz tima. Takve su bile posljedice kašnjenja na nastup, započela je svoju priču jedna od bivših mažoretkinja.

POGLEDAJTE SNIMKU

Pokretanje videa... 00:42 Incident na dočeku rukometaša | Video: 24sata Video

Nakon što je u medije procurila snimka s dočeka rukometaša, mnoge bivše mažoretkinje odlučile su ispričati svoja iskustva s Alenom Šćuricem. Nekoliko se puta Šćuric pokušao opravdati u javnosti, ali svaki je pokušaj bio bizarniji od prethodnog. Tako je u četvrtak njegova zaručnica i predstojnica ureda, Suzana Proroković, poslala novo priopćenje medijima. U njemu navodi da je Šćuric depresivan, a i da se tim raspada.

- Osim vikanja, Alen me je često seksualno uznemiravao u vidu primanja za stražnjicu, dok sam imala 15-16 godina. Kada sam jasno i glasno rekla da prestane bila sam proglašena i obilježena problematičnom. Često me je znao pitati "Je l' f**aš što?" i forsirao me da mu dam odgovor. Hvalio se i s koliko djevojaka iz tima je spavao i s koliko trenutno spava, dok je doma imao ženu i maloljetnu kćer. - nastavila je svoju priču bivša mažoretkinja.

U svojim je izjavama Šćuric posljednjih dana spominjao devijantne djevojke koje su zaslužile da se na njih viče. Međutim, naša sugovornica ističe da su devijantne djevojke bile one koje bi iznijele bilo kakav problem kojeg su imale s Šćuricom. Takve bi djevojke onda trpjele uvrede i ponižavanja.

Nastavlja kako je vrijeđao i vlastitu kćer.

- Nažalost i u moje vrijeme se puno cura izgladnjivalo jer im je govorio da su debele, iako su neke bile jednostavno drukčije građe tijela, širih ramena ili slično - nastavlja.

Osim izgladnjivanja, djevojke su morale dolaziti na treninge čak i ako bi bile bolesne. Tada bi stajale sa strane i gledale ostale kako treniraju, sve dok ne ozdrave, ispričala je.

Mnoge važne događaje u životu mažoretkinje su bile primorane propustiti jer, kako kaže naša sugovornica, bilo kakvo propuštanje treninga ili natjecanja značilo je izbacivanje iz kluba.

- Da ne ispada da samo spominjem loše stvari, učinio je on i neke dobre stvari, čak bih se usudila reći da je štitio djevojke od problema s alkoholom, drogom, nasilnicima u njihovim okolinama. Bio je spreman financijski pomoći svakoj curi koja se pronašla u težoj životnoj situaciji. Kontrolirao je ocjene curama i ako je kod neke stvarno zamijećeno da ima loše ocjene u školi, organizirao je instrukcije i pomagao dok se ocjene ne isprave. No nažalost, većinu vremena je izražavao tu svoju lošu stranu, i mislim da ne postoji niti jedna cura koja ga se nije bojala - svjedoči bivša mažoretkinja

No zbog posljednjeg ispada policija je pokrenula postupak. Uz to, pozivaju i djevojke koje su bile izložene neprimjerenom ponašanju ili zlostavljanju da se s punim povjerenjem obrate policiji.

- Sve u svemu, i danas se mnogobrojne djevojke bore sa samopouzdanjem zbog njegovih neprimjerenih komentara i djela. Ja sam nakon ispisa prekinula sve kontakte s njim, a trebalo mi je više od 5 godina uz psihoterapije da se oporavim i vratim samopouzdanje - rekla nam je za kraj mažoretkinja.