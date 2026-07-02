Željka Antunović koja je bila ministrica obrane u Račanovoj vladi kaže kako je nedopustivo da se vojska uvlači u politička nadmetanja
FRKA ZBOG PARIZA PLUS+
Bivša ministrica obrane: Pa Milanović je kao premijer radio isto ovo što sad radi Plenković
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Rat zbog upućivanja Počasne bojne na državnu proslavu Dana Bastilje 14. srpnja u Parizu eskalirao je do te mjere da je predsjednik zabranio njihov odlazak, a Vlada tvrdi da, prema članku 69. stavku 5., za to ima zakonsku osnovu. O cijelom slučaju razgovarali smo s bivšom ministricom obrane Željkom Antunović i bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem, a bivši ministri obrane Damir Krstičević i Ante Kotromanović nisu se odazvali na naše pozive.
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