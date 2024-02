Bivša Putinova žena Ljudmila i njezin 20 godina mlađi muž žive u Francuskoj: Evo tko je on...

Ljudmila Očeretni bivša Putin danas ima 66 godina i živi u francuskom ljetovalištu Biarritz. S ruskim je predsjednikom u braku bila 30 godina i imaju dvije kćeri. Putin je javno pred kamerama 2013. godine rekao kako se razvode. S njim je tada bila i Ljudmila koja je rekla da je riječ o zajedničkoj odluci i da se rastaju jer se rijetko viđaju. Godine 2016. brojni su mediji prenijeli vijest da se Ljudmila godinu ranije udala za Artura Sergejeviča Očeretnia (46). On u svojoj biografiji navodi da je poduzetnik i da je na čelu Centra za razvoj međuljudske komunikacije, a ima i izdavačku kuću.

Kurir piše da se par dvije godine nakon vjenčanja preselio u Biarritz. Dok je živio u Rusiji, Artur je imao tvrtku koja je organizirala važne događaje za vladajuću stranku Jedinstvenu Rusiju, Gazprom i druge velike kompanije i važne institucije. Tako je i upoznao predstavnike ruske elite među kojima je bila i tadašnja prva dama Rusije Ljudmila.

Očeretni se bavi sportom, točnije triatlonom.

Foto: Not supplied

Brak su u početku držali u tajnosti, a onda su mediji saznali da je Ljudmila promijenila prezime. U medijima se potom pojavila priča i o njihovom stanu i luksuzu u kojem žive kada je stavljen na prodaju, navodno zbog straha od proširenja sankcija na nju i njezine kćeri.

Kako se rodila ljubav između KGB špijuna i stjuardese

Ljudmila i Vladimir vjenčali su se 1983. godine dok je on još bio obavještajac KGB-a. Ljudmila je tada radila kao stjuardesa. Pratila ga je u Istočni Berlin gdje je radio kao obavještajac, a u Rusiju se se vratili nakon pada Berlinskog zida. Ljudmila se uvijek trudila da ne bude u centru pažnje i rijetko je kada bila viđena u javnosti.

- Teško je to zamisliti, ali u to vrijeme, oboje su djelovali kao provincijalci, prilično nesigurno, izjavila je jednom prilikom Nina Hruščova, profesorica međunarodnih odnosa u New Yorku i praunuka nekadašnjeg sovjetskog lidera Nikite Hruščova, piše Politiko.

Foto: SVF2

- Sjećam se njenog odijevanja … malo je bilo čudno... iako se trudila da zaposli najbolje ruske dizajnere - rekla je ona.