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POČELO SUĐENJE

Bivša tužiteljica priznala da je pomagala poduzetniku, ali ne i mito: 'Kriva sam po prvoj točki'

Piše 24sata,
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Bivša tužiteljica priznala da je pomagala poduzetniku, ali ne i mito: 'Kriva sam po prvoj točki'
ILUSTRACIJA | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Uskok tvrdi da je za svoje usluge u prosincu 2022. tražila 3000 eura mita, koje je Džepina u dva navrata predao njezinom suprugu, najprije 2000 eura, a potom još 1000 eura u ožujku 2023.

Renata Cvrčić Drljević, bivša zamjenica u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, u četvrtak je na početku suđenja na Županijskom sudu priznala krivnju za trgovanje utjecajem i odbacila optužbe za primanje mita, prenosi Jutarnji list. 

Uz bivšu tužiteljicu, koja je dužnosti razriješena u rujnu 2024. godine te je u međuvremenu otišla u mirovinu, optužen je i njezin suprug Reuf Drljević, dok je trećeoptuženi lošinjski građevinski poduzetnik Goran Džepina ranije priznao krivnju te se nagodio s Uskokom.

Kako navode, Džepini je izrečena uvjetna zatvorska kazna od 10 mjeseci uz rok kušnje od četiri godine, a naloženo mu je i plaćanje 600 eura sudskih troškova.

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Prema navodima optužnice, Cvrčić Drljević je od jeseni 2020. do lipnja 2023. koristeći utjecaj zamjenice općinskog državnog odvjetnika, intervenirala kod službenika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kako bi Džepini ubrzala postupak kupnje državnih nekretnina u Svetom Jakovu na Lošinju. Dok je taj dio optužbi priznala, bivša tužiteljica odbacila je drugu točku koja je tereti za primanje mita.

Uskok tvrdi da je za svoje usluge u prosincu 2022. tražila 3000 eura mita, koje je Džepina u dva navrata predao njezinom suprugu, najprije 2000 eura, a potom još 1000 eura u ožujku 2023.

U nastavku suđenja kao svjedok će biti saslušan Džepina, ali i nekoliko bivših zaposlenika ministarstva koji su u to vrijeme radili na spornom predmetu.

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