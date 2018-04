Bivša tvrtka Fabrisa Peruška tjedno će dobivati 900.000 kn?

I bivša tvrtka novog izvanrednog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška, zaradit će na konzultantskim uslugama u Agrokoru. Kako je potvrdio sam Fabris Peruško, Vjerovničko vijeće u kojem sjede oni kojima je Agrokor ostao dužan, angažirat će za svoje savjetnike globalnu kuću McKinsey. Peruško je u njoj radio punih pet godina, do 2013. godine.

- Ja sam ih neću angažirati. Angažira ih Vjerovničko vijeće i oni odlučuju. Angažirat će savjetnike iz jedne kompanije u kojoj sam nekad radio, ali o tome odlučuju oni. Ta kompanija je McKinsey – odgovorio je Peruško u razgovoru za N1 na pitanje bi li on zaposlio kompaniju u kojoj je radio prije dolaska na mjesto izvanrednog povjerenika.

Cijenu nije otkrio, ali prema ponudi konzultantskih tvrtki koju smo ranije objavili, McKinseyeva usluga košta 900.000 kuna tjedno. U dvije faze su predvidjeli savjetovanje tijekom 14 tjedana, što znači da bi ukupno trebali dobit 12,6 milijuna kuna od vjerovnika.

Nije poznato jesu li smanjili svoju cijenu ili skratili vrijeme savjetovanja. Između vjerovnika podijeljenih na banke, financijaše, obvezničare i dobavljače je trajala žustra rasprava treba li tog savjetnika plaćati novcem Agrokora ili svatko posebno. Stav Trgovačkog suda je da bi ih trebali oni posebno plaćati, ali ako svi ne odluče drugačije.

Peruško u svojoj izjavi jasno kaže da on nije utjecao na odabir, ali to je veoma slična obrana koju je imao i Ante Ramljak. Njegova bivša tvrtka Texo Management je angažirana za savjetnike u Agrokoru za 232.000 kuna tjedno. Njih su formalno također odabrali savjetnici Alix partners, a složilo se vjerovničko vijeće. No, to mu nije pomoglo i Ramljak je na kraju morao otići. Njegova bivša tvrtka je za vrijeme izvanredne uprave, po tom cjeniku, dobila više od 10 milijuna kuna. I još rade za upravu. Koliko im je točno isplaćeno, nije objavljeno. Razlika između Texo Managementa i McKinseya je što je Texo uz Ramljaka imao samo još jednog zaposlenog, mala su tvrtka, dok je McKinsey globalni igrač.

Također, McKinsey neće raditi za izvanrednu upravu nego će savjetovati Vjerovničko vijeće, ali upravo to vijeće će zajedno s izvanrednom upravom usuglašavati konačnu nagodbu oko Agrokora.

Inače, samo za savjetnike izvanredne uprave, do kraja postupka 10. srpnja je predviđen trošak od preko 500 milijuna kuna troška. Tu nisu ovi McKinseyevi. Podsjetimo, kada se birao i izvanredni povjerenik, jedan od favorita je bio prije Peruška upravo Jurica Novak iz McKinseya.