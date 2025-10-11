Obavijesti

Bivšeg glazbenika i osuđenog pedofila ubili su u zatvoru

Bivšeg glazbenika i osuđenog pedofila ubili su u zatvoru
Ian Watkins služio je 35 godina zatvora, a ovo nije bio prvi napad na njega

Ian Watkins (48), pedofil i silovatelj, osramoćeni bivši frontmen Lostprophetsa, ubijen je u zatvoru u Wakefieldu. The Sun piše da ga je napao drugi zatvorenik u subotu te da ga je ubio nožem.

Navodno su stražari bili blizu mjesta napada, ali nisu mogli učiniti ništa. Svjedoci su rekli da je sve "bilo puno krvi, da je prizor bio užasan i da su se čule sirene". 

Watkins je služio kaznu od 35 godina. Bivši roker je osuđen 2013. godine zbog 13 kaznenih djela protiv djece, uključujući i pokušaj silovanja 11-mjesečne bebe. Također je priznao sudjelovanje u zavjeri za silovanje djeteta, tri točke optužnice za seksualno zlostavljanje djece, sedam za snimanje, izradu ili posjedovanje nepristojnih slika djece i jednu za posjedovanje ekstremne pornografske fotografije koja uključuje seksualni čin nad životinjom.

Nije bio omiljen među drugim zatvorenicima te su ga napali i izboli nožem 2023. godine. Zatvorenici su čekali dan kada je u zatvoru bilo manje osoblja. Tada su ga držali kao taoca, tukli ga i izboli.

Taj je napad preživio kao i ostale zadnjih nekoliko godina. U subotu je hitno prevezen u bolnicu, ali ga liječnici nisu uspjeli spasiti. Vlasti s obavile kako su napadača identificirale. 

