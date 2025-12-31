Bivšeg ravnatelja Jankomira pustili iz Remetinca: Priznao da je primio mito za radove

Bivši ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić priznao je u istrazi USKOK-a da je, u zamjenu za više od 100 tisuća eura mita u gotovini i skupocjenom namještaju, namještao građevinske poslove na bolnici poduzetniku Radoslavu Rodiću. Informaciju je prvi objavio tjednik Nacional, a potvrđena je i Jutarnjem listu.

Grošić je nakon ispitivanja pušten iz Remetineca, gdje se nalazio od uhićenja 20. studenoga. USKOK je u međuvremenu proširio istragu protiv njega, a osim trgovanja utjecajem, sada ga se sumnjiči i za primanje mita u iznosu od oko 35 tisuća eura u gotovini te dodatnih 77 tisuća eura kroz opremanje stana.

Prema sumnjama tužiteljstva, mito je uključivalo niz skupocjenih predmeta, među kojima su oprema za balkon vrijedna više od 13 tisuća eura, dizajnerske svjetiljke, krevet s madracem i jastucima, stolice i ostali namještaj renomiranih proizvođača, kao i fototapeta koja prekriva cijeli zid, ukupne vrijednosti gotovo 80 tisuća eura.

Proširenju istrage prethodilo je priznanje Kristine Bosak, bivše glavne medicinske sestre bolnice i članice povjerenstva za nabavu. USKOK sumnja da je upravo preko nje Grošić namještao postupke kako bi tvrtke povezane s Radoslavom Rodićem dobile poslove na izgradnji zgrade dnevne bolnice za ovisnosti u Jankomiru.

Istragom je obuhvaćeno ukupno osam osoba, uključujući Rodića, bivšeg županijskog vijećnika SDP-a Sisačko-moslavačke županije Nikolu Domitrovića te Željka Krnetića, Danijela Korpara, Josipa Brombaueru i Stevicu Soldata.

Prema navodima Uskoka, Grošić je na projektu adaptacije objekta u sklopu klinike, vrijednog najmanje 1.96 milijuna eura, za koji je morao biti proveden postupak javne nabave, odredio da će ju razdijeliti na 66 postupaka jednostavne nabave, zadržavajući tako njihovo provođenje pod svojom kontrolom.

Pritom je Grošić dogovorio s Kristinom Bosak, glavnom sestrom klinike zaduženom za koordinaciju kvalitete i projekata, da će za nezakonitu novčanu nagradu koju će joj isplatiti Rodić, upravljati postupcima jednostavne nabave tako da osigura odabir tvrtki povezanih s Rodićem.

Uskok: Grošić imenovao Bosak u povjerenstvo za nabavu

Iz tog razloga, Grošić je imenovao Bosak kao osobu zaduženu za tehničke specifikacije radova i robe i troškovnika te kao članicu stručnog povjerenstva za nabavu u svakoj pojedinačnoj nabavi, navodi Uskok.

Potom je Bosak u natječajni postupak uključivala troškovnike čiji je sadržaj prethodno dogovorila s Grošićem i Rodićem, pri čemu su određene vrste radova višestruko uključili u veći broj troškovnika. Osim toga, Bosak je podatke o ponudama drugih tvrtki dostavljala Rodiću radi cjenovnog usklađivanja ponuda i osiguranja odabira.

Kako bi neistinito prikazali da su postupci nabave na adaptaciji objekta jednako dostupni svima, Rodić je u dogovoru s Grošićem i Bosak, uključio tvrtke u vlasništvu ostalih osumnjičenih poduzetnika kao formalne davatelje ponude i ugovaratelje za različite iznose vrijednosti nabave.

Tužiteljstvo ističe da je Rodić na ime nagrade isplatio Kristini Bosak najmanje 55.890 eura, dok su se tvrtke ostalih uključenih poduzetnika okoristile za najmanje 152.239 eura.

Nadalje se sumnja da je Rodić prenio najmanje 770.700 eura kumuliranih uplatama klinike na račune osumnjičenih trgovačkih društava, a sve kako bi zametnuo trag novca i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora.

Uz to, sumnja se i da je najmanje 649.000 eura uložio u poslovanje tvrtke radi kupnje nekretnina i izgradnje luksuznih stambenih objekata na području Voloskog te ostvarenja daljnje zarade njihovim iznajmljivanjem ili prodajom.

Na sličan način je postupio i jedan od osumnjičenih poduzetnika koji je s tvrtkinog računa prenio 130.247 eura na svoje privatne račune kao pozajmice, a potom ih uložio u kupnju nekretnina radi daljnjeg iznajmljivanja ili prodaje.