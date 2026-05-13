Bivšeg ravnatelja NP Brijuni sumnjiče zbog protuzakonitog lova i korištenja prigušivača

Bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov, izvijestila je istarska policija, navodeći da nastavlja provoditi izvide u suradnji s državnim odvjetništvom.

Kolića, čiji identitet u službenom priopćenju nije naveden, policija sumnjiči da je u neutvrđenom razdoblju tijekom 2026. godine, na području nacionalnog parka, koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova.

Policija je obavila pretragu prostorija koje osumnjičeni koristi i pritom su, kako navode, pronašli i oduzeli predmet kaznenog djela, čije je posjedovanje zabranjeno sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Kolić je u utorak poslijepodne ispitan u istarskoj policiji te je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode.

Sadašnja ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski u utorak je u izjavi za novinare rekla kako javna ustanova Nacionalni park Brijuni najoštrije osuđuje svako eventualno postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode te je naglasila kako ne tolerira zloupotrebu položaja, korištenje službenih resursa protivno propisima niti bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Ona je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni. Dodala je da je prijava uslijedila nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima.