Bivši agent CIA-e drogirao 30-ak žena pa ih fotkao gole. Dobio je 30 godina zatvora: 'Predator je'

Brian Jeffrey Raymond (48), bivši časnik CIA-e koji je drogirao, fotografirao i seksualno zlostavljao gotovo 30 žena diljem svijeta osuđen je na 30 godina zatvora u Washingtonu, piše Sky News. Namamio bi žene koje je upoznao na aplikacijama za upoznavanje u svoj stan koji je unajmila vlada i drogirao ih dok je posluživao vino i grickalice.

Bivši pripravnik u Bijeloj kući je, kako navode, provodio sate pozirajući s golim i onesviještenim žrtvama prije nego što bi ih fotografirao i napao. Ima galeriju s više od 500 fotografija žrtava. Žrtve je napadao od 2006. godine. Tužitelji kažu da ih je pronalazio u Meksiku, Peruu i drugim zemljama.

Foto: FBI

- Može se reći sa sigurnošću da je on seksualni predator - rekla je američka viša sutkinja Colleen Kollar-Kotelly. Kao dio kazne, sutkinja mu je također naložila da plati deset tisuća dolara svakoj od 28 žrtava. Na sudu se oko 12 Raymondovih žrtava, koje su identificirane samo brojevima, prisjetilo kako ih je 'prevario špijun koji je bio dio agencije koja bi trebala štititi svijet od zla'.

Jedna žrtva rekla je da je Raymond izgledao kao 'savršeni džentlmen' kada su se upoznali u Meksiku 2020. godine, prisjećajući se samo da su se poljubili. Bez njenog znanja, nakon što se onesvijestila, snimio je 35 videa i krupnih planova njezinih grudi i genitalija.

Druga je rekla da je doživjela živčani slom, a treća je rekla da ima noćne more nakon što je vidjela fotografije na kojima izgleda kao leš na njegovom krevetu.

Foto: FBI

- To je izdalo sve za što se zalažem i znam da nijedna isprika nikada neće biti dovoljna. Ne postoje riječi kojima bih opisao koliko mi je žao. To nisam ja, a ipak sam to postao - poručio je.

Njegovi odvjetnici tražili su blažu kaznu, okrivljujući njegov rad u CIA-i nakon 11. rujna. To je, rekli su odvjetnici, bilo plodno tlo za emocionalnu bešćutnost i 'objektivizaciju drugih ljudi' zbog kojih je godinama vrebao žene. Agencija je osudila Raymondove zločine, za koje se smatra da su jedan od najnečuvenijih slučajeva nedoličnog ponašanja u povijesti CIA-e.