Bivši Bezosov čovjek za Meksiko u bijegu: Dvojici 'Sicarija' platio da mu ubiju ženu pred djecom...

Juan Carlos Garcia dugo je slovio za jednog od najuspješnijih Meksikanaca. U mladosti je brzo napredovao u poslovnom svijetu, a nagrada za to mu je bila funkcija glavnog izvršnog direktora Amazona za Meksiko koju je dobio tamo 2015. godine od Bezosa i ekipe. Koliko je mjesečno zarađivao nije poznato, ali meksički mediji pišu kako je tijekom karijere zaradio i nekoliko milijuna dolara...

Na poziciji u Amazonu ostao je do 2017. godine, a onda je dobio još bolju ponudu druge kompanije pa je odlučio promijeniti poslodavca. Mlad, karizmatičan, ugodan... Hvalili su ga kolege i suradnici, koji su ostali u šoku nakon što ga je supruga Abril Perez optužila za pokušaj ubojstva 2019. godine.

- Spavala sam i osjetila udarce. Mlatio me palicom- ispričala je policiji koja je Garciju ubrzo nakon toga privela. Uskoro mu je izrečena i zabrana približavanja bivšoj ženi, ali sud ga je 'spasio'. Umjesto da bude optužen za teški napad i pokušaj ubojstva, slučaj je "zbog nedostatka dokaza" 'spušten' na obiteljsko nasilje i eto Garcije ubrzo na slobodi.

Njegova supruga pokrenula je i brakorazvodnu parnicu te je iz straha napustila Mexico City. No krajem 2019. godine vratila se u glavni grad Meksika kako bi odradila standardnu psihološku procjenu u jednoj privatnoj klinici prije početka suđenja. Nakon pregleda, dok je u automobilu čekala na semafor, prišao joj je dvojac na motorima i pucao joj je u glavu. S njom su u automobilu bili i dvoje djece kao i njezin odvjetnik. Nitko od njih nije ozlijeđen, ali za Abril nije bilo spasa.

Nekoliko dana nakon ubojstva policija je otkrila kako je Garcia pobjegao iz Meksika i ušao u SAD. On im je bio glavni osumnjičeni, ali odbijao se vratiti u domovinu. Slao je pisma gradonačelnici Mexico Cityja u kojima je tvrdio da je sve to jedna velika zavjera protiv njega. "Nikad ne bih to napravio svojoj djeci. To nam je uništilo živote", stajalo je u njima. Međutim, malo tko mu je povjerovao.

Iako meksičke vlasti i dalje ne uspijevaju pronaći Garciju, za kojim je raspisana i Interpolova tjeralica u 190 država svijeta, prošlog je tjedna u glavnom gradu Meksika počelo suđenje za ubojstvo Abril.

Prvi je svjedočio jedan od atentatora. Pred sudom je ovaj Sicario rekao kako im je Garcia ponudio 9000 dolara da mu ubiju suprugu, kao i dodatnih 2500 dolara ako to naprave prije njihova idućeg sudskog ročišta. Pristali su na njegovu ponudu i obavili 'prljavi posao'.

Ukupno je uhićeno osam osoba povezanih s ovim stravičnim ubojstvom. Za obitelj preminule Abril nema dvojbe.

- On je čovjek koji je iza svega toga. U njoj je iz nekog razloga vidio neprijatelja kojeg se želio riješiti - rekla je obitelj ubijene, javlja NY Post.

