Bivši general NATO-a tvrdi da su ove države sljedeće Putinove mete: 'Tamo slijede masakri...'

Umirovljeni britanski general i bivši viši zapovjednik NATO saveza Sir Richard Shirreff upozorio je da će Moskva nakon Ukrajine 'baciti oko' na Gruziju, Moldaviju, Rumunjsku i zemlje Baltika, ako Kijev kapitulira, piše Mirror. Shirreff koji je zapovijedao britanskim trupama u prvom Zaljevskom ratu, optužio je Trumpa da je NATO-u i Ukrajincima zadao smrtonosan udarac i da će podilaženje Putinu biti kraj za Kijev.

- To Putinu daje priliku da proglasi pobjedu i ponovno naoruža, regenerira i izgradi svoje oružane snage. Kad to završi, dokrajčit će Ukrajinu. On nikada neće odustati od preuzimanja cijele Ukrajine - uvjeren je umirovljeni general.

Shirreff je uvjeren da će Putin uz pomoć diplomacije i pete kolone dovesti pod kontrolu Moldaviju, Rumunjsku i Gruziju u koje će instalirati marionetske režime. Prema njegovim predikcijama, Moskva će se onda okrenuti Baltiku.

- Onda smo u ratu s Rusijom jer imamo tisuću vojnika u Estoniji, a isto imaju Francuzi, Nijemci i Kanađani na Baltiku - uvjeren je Shirreff. Iako NATO ima famozni Članak 5. po kojem je napad na jednu članicu napad na sve, pojedini političari i vojni dužnosnici poput Shirreffa, boje se da to ne bi bio slučaj tijekom Trumpovog mandata.

Shirreff je slikovito opisao potencijalni ruski napad na Baltik.

- Kad Rusija napadne, onda to izgleda kao ono što smo vidjeli u ukrajinskom gradu Mariupolju. Izgleda kao deportacija djece, silovanje žena i masakr civila. To se događa kad Rusija napadne - upozorio je umirovljeni general.

Iako ove predikcije sada izgledaju nerealno i male su šanse da Rusija krene na NATO savez, treba podsjetiti da je Putin nakon invazije na Ukrajinu zatražio povlačenje NATO-a na granice iz 1990. godine.

Trenutačni ruski režim nije nikada prežalio pad SSSR-a, a Putin je kolaps komunističkog imperija nazvao najvećom geopolitičkom katastrofom 20. stoljeća.