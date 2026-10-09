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FABRIZIO VIŽINTIN

Bivši gradonačelnik Buja izašao iz istražnog zatvora

Piše HINA,
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Bivši gradonačelnik Buja izašao iz istražnog zatvora
Rijeka: Uhićeni gradonačelnik Buja doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Fabrizio Vižintin, bivši gradonačelnik Buja, pušten je iz istražnog zatvora nakon što je podnio ostavku, a IDS ističe da njegov potez smatra odgovornim u trenutnoj situaciji.

Nakon što je Fabrizio Vižintin u četvrtak podnio ostavku na dužnost gradonačelnika Grada Buja službeno je donesena odluka o njegovu puštanju iz istražnog zatvora, izvijestio je IDS u petak, dodajući kako stranka njegovu ostavku smatra odgovornim činom u okolnostima u kojima se nalazi.

Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. 

OD SRPNJA U ISTRAŽNOM ZATVORU Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podnio ostavku
Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podnio ostavku

"Uvažavamo odluku nadležnog suda, uz puno poštovanje pretpostavke nedužnosti i neovisnosti pravosudnih institucija. Svjesni smo da je riječ o osjetljivom trenutku za Fabrizia Vižintina, njegovu obitelj i Grad Buje. Važno nam je da se daljnji postupci odvijaju uz očuvanje dostojanstva svih uključenih", poručili su iz IDS-a.

Vižintin je tijekom boravka u istražnom zatvoru odstupio iz Predsjedništva IDS-a, ali je ostao član stranke. Nakon njegove ostavke Buje očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika u roku od tri mjeseca. 

U Bujama je na vlasti koalicija IDS-a i SDP-a koja u gradskome vijeću ima devet od ukupno trinaest vijećnika, dok koalicija HDZ-HNS ima četiri vijećnika.

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Komentari 0
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