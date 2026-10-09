Bivši gradonačelnik Buja izašao iz istražnog zatvora

Nakon što je Fabrizio Vižintin u četvrtak podnio ostavku na dužnost gradonačelnika Grada Buja službeno je donesena odluka o njegovu puštanju iz istražnog zatvora, izvijestio je IDS u petak, dodajući kako stranka njegovu ostavku smatra odgovornim činom u okolnostima u kojima se nalazi.

Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova.

"Uvažavamo odluku nadležnog suda, uz puno poštovanje pretpostavke nedužnosti i neovisnosti pravosudnih institucija. Svjesni smo da je riječ o osjetljivom trenutku za Fabrizia Vižintina, njegovu obitelj i Grad Buje. Važno nam je da se daljnji postupci odvijaju uz očuvanje dostojanstva svih uključenih", poručili su iz IDS-a.

Vižintin je tijekom boravka u istražnom zatvoru odstupio iz Predsjedništva IDS-a, ali je ostao član stranke. Nakon njegove ostavke Buje očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika u roku od tri mjeseca.

U Bujama je na vlasti koalicija IDS-a i SDP-a koja u gradskome vijeću ima devet od ukupno trinaest vijećnika, dok koalicija HDZ-HNS ima četiri vijećnika.