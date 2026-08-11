Bivši gradonačelnik Gospića: 'Državna mafija iz Zagreba stoji iza afere s otpadom u Gospiću'

Bivši gradonačelnik Gospića Karlo Starčević u razgovoru za N1 televiziju s Katarinom Plantak govorio je da tijekom svog mandata nije imao saznanja o nezakonitom odlaganju otpada na području grada te ističe kako Grad Gospić nije nadležan za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, posebice opasnim otpadom. Komentirajući u razgovoru s našom Katarinom Plantak nalaz vještačenja prema kojem je nizvodno od spornog odlagališta utvrđeno onečišćenje tla i prisutnost pojedinih opasnih tvari, Starčević je na početku zahvalio građanima koji su, kako kaže, progovorili o problemu.

- Moram skrenuti pažnju na jedno totalno neznanje kako građana, ali tako još i više, medija. Niti moj prethodnik Petar Krmpotić, niti ja kao gradonačelnik koji je obnašao nešto više od sedam godina, niti moj nasljednik gospodin Darko Milinović nismo zaduženi, niti možemo izdati dozvolu za odlaganje otpada, ali posebno opasnog otpada - rekao je.

Prema njegovim riječima, nadležnost za izdavanje dozvola bila je na razini Ličko-senjske županije. Ujedno je iznio ozbiljne optužbe o pozadini cijelog slučaja.

- Prema tome, sav taj kriminal koji se dogodio, dogodio se pod pokroviteljstvom državne mafije koja je došla iz Zagreba - dodaje.

Starčević je pritom spomenuo više osoba povezanih sa slučajem te pozvao nadležne institucije da ispitaju njihovu imovinu.

Govoreći o poduzetniku Josipu Šinceku, rekao je da ga je prvi put upoznao početkom 2021. godine, kada se predstavio kao investitor koji na području Gospića planira proizvodnju zaštitnih barijera, odnosno burobrana i bukobrana.

- Mi smo mu tada dali podršku. Nakon pola godine nas je pozvao vidjeti što je on napravio. Tada je obnavljao zgrade bivšeg PPK Velebita, krovište, prozore i tako dalje. Ja sam bio s mojom zamjenicom i s pročelnicom - govori.

Tvrdi da je prilikom obilaska vidio isključivo mljevenu plastiku za koju mu je rečeno da predstavlja sirovinu za proizvodnju.

- Ništa drugo od otpada nije bilo tad, 2021. godine, ni trunke u Gospiću. Prema tome, to se dogodilo nešto kasnije - rekao je. Prema informacijama kojima raspolaže, otpad je na lokaciju počeo pristizati tijekom 2023. godine.

Osvrnuo se i na procjene o količini otpada koja se spominje u istrazi, ističući kako je riječ o desecima tisuća tona.

- 37.000 do 40.000 tona otpada. Znate koliko vam je to? To vam je 75 do 80 kilometara kolona teretnjaka, šlepera. I da to baš nitko nije vidio kad je to dolazilo u Gospić - govori.

Na tvrdnje građana da su kamioni na lokaciju dolazili još od 2019. godine, odgovorio je kako, prema njegovim saznanjima, Šincek tada još nije bio vlasnik prostora.

- On nije bio u vlasništvu još 2019. On je tek negdje početkom 2021., koliko je meni poznato, kupio taj prostor - govori.

'Šlepere nisam vidio...'

Starčević odbacuje tvrdnje da su mu građani osobno prijavljivali sumnjive aktivnosti.

- Svi ti koji kažu da su meni prijavljivali, moram reći da bezočno lažu - rekao je.

Dodaje da ne isključuje mogućnost da su pojedine prijave upućene Gradu ili njegovoj tadašnjoj zamjenici, ali tvrdi da takve informacije nikada nisu došle do njega.

- Da je došao do mene, ja bih bio na vrijeme intervenirao i sigurno to, uz moju suglasnost, ne bi dogodilo, isto kao što se mnoge druge stvari nisu dogodile jer sam ih ja spriječio - govori.

Na pitanje je li tijekom mandata primijetio pojačan promet kamiona prema prostoru bivšeg PPK Velebita, odgovorio je niječno.

- Nikad. Ja te šlepere nisam vidio. To mogu prisegnuti pred dragim Bogom i pred čovjekom i pred DORH-om. Da sam vidio, bio bih reagirao i bio bih sigurno to spriječio - tvrdi.

Smatra kako su, da su nadležne službe raspolagale informacijama o nezakonitim aktivnostima, morale reagirati komunalne službe, policija i druge institucije.

- Ako javne službe ne prate, onda se moramo pitati u kakvoj smo mi to dezolatnoj državi u kojoj institucije uopće ne funkcioniraju - priča.

'Prvi čovjek koji bi trebao štititi pravni poredak Republike Hrvatske bio suučesnik'

Govoreći o bivšem direktoru gospićkog Komunalca, kojeg se također povezuje sa slučajem, Starčević kaže da ga je smijenio još 2023. godine zbog nepravilnosti u izvještavanju.

- Ja sam posumnjao u direktora Komunalca, zato sam ga 2023. smijenio jer mi nije podnosio redovito izvješće o odlagalištu komunalnog otpada u Rakitovcu. Zato je bio smijenjen - rekao je.

Dodaje kako smatra da je direktor morao imati informacije o događanjima na odlagalištu, ali ističe da njega osobno do danas nisu kontaktirali policija ni Državno odvjetništvo.

- Kod mene se čak nitko iz policije, iz DORH-a ili krim policije nije do danas javio, što me izuzetno čudi- rekao je.

Bivši gradonačelnik odgovornost za cijeli slučaj vidi prvenstveno na državnoj razini, a ne u lokalnoj samoupravi. Istovremeno navodi kako u Ličko-senjskoj županiji ima ljudi koji su, prema njegovu mišljenju, postupali po nalogu iz državnog vrha.

Iznio je i optužbe na račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

- Vidimo da je prvi čovjek koji bi trebao štititi pravni poredak Republike Hrvatske bio suučesnik u tom kriminalu, gospodin Andrija Mikulić - govori.

'Čak sam uvjeren da se veliki dio toga odigrao Plenkoviću iza leđa'

Istodobno smatra da premijer Andrej Plenković nije nužno bio upoznat s cijelim slučajem.

- Čak sam uvjeren da se veliki dio toga odigrao gospodinu Plenkoviću iza leđa, da on o tome nije imao pojma ni nikakve spoznaje - rekao je.

Na pitanje očekuje li da će država sanirati odlagalište, Starčević kaže kako je, po njegovu mišljenju, važnije utvrditi kaznenu odgovornost odgovornih.

- Hoće li se sanirati ili ne, to je sad u ovom trenutku sporedna stvar. Ako mi ne zatvorimo te ljude, te vinovnike koji su radili to, ako im ne oduzmemo imovinu do devetog koljena i ako ih ne pošaljemo na prisilni rad, to će nam se sljedeće tri do pet godina ponoviti - govori.

Upozorio je da bi se, bez odlučne reakcije institucija, slični slučajevi mogli ponoviti i na drugim područjima Hrvatske.

- Riješimo li na ovoj strani, ne budu li naše tajne službe, krim policije itd. funkcionirali, imat ćemo sljedeći slučaj u roku dvije do tri godine - rekao je.

Zaključno je poručio kako Hrvatska problem nezakonitog i opasnog otpada mora rješavati sustavno, a ne tek nakon što posljedice postanu vidljive.