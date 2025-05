Bivši HDZ-ov ministar Vili Beroš već idući tjedan može u Sabor...

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš uskoro bi se mogao vratiti u saborske klupe. Šestomjesečni zakonski rok mirovanja mandata, koji je zatražio nakon pokretanja kaznenog postupka i smjene u Vladi, istječe u petak, čime mu se otvara mogućnost aktivacije zastupničkog mandata koji je stavio u mirovanje krajem studenog prošle godine, javlja Novi list.hr

Iako su političke kalkulacije i pritisci unutar HDZ-a protiv njegovog povratka, financijski razlozi mogli bi ipak prevagnuti. Naime, Berošu se upravo s početkom lipnja prepolovljuje mjesečna naknada koju prima kao bivši dužnosnik. Prvih šest mjeseci nakon smjene primao je punu ministarsku plaću od 4.600 eura, no idućih šest, prema zakonu, pripada mu samo pola tog iznosa — 2.300 eura. To je čak manje od iznosa koji je primao prije povećanja plaća za dužnosnike, kada mu je ministarska plaća iznosila 2.650 eura.

Ukoliko se odluči vratiti u Sabor, kao redovni zastupnik ponovno bi primao više od 4.000 eura mjesečno, što bi mu, uzimajući u obzir štednju i postojeće kreditne obveze, značajno olakšalo financijsku situaciju. Prema imovinskoj kartici koju je predao nakon razrješenja, Beroš sa suprugom posjeduje niz nekretnina i 23 tisuće eura štednje, ali i četiri kredita s ukupnim dugom od 104.400 eura, čije mjesečne rate iznose 1.355 eura.

Iako povratak u saborske klupe za Beroša znači dodatne prihode, on sa sobom nosi i političke posljedice. Unutar HDZ-a, ali i od strane premijera Andreja Plenkovića, njegov potencijalni povratak se ne dočekuje s odobravanjem. Plenković je još krajem studenog 2024. poručio kako „Beroš ima ozbiljnijih pitanja kojima se treba baviti od povratka u Sabor“, aludirajući na istragu koja je tada bila u tijeku.

Beroš je deset dana proveo u istražnom pritvoru pod sumnjom da je sudjelovao u nezakonitim nabavama medicinske opreme. Po izlasku iz pritvora, kazao je: „To je prilika da osiguram egzistenciju svoje obitelji. Bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao? Vidjet ćemo što će biti dalje, posebno u Saboru.“

Istraga protiv Beroša je, prema riječima glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, pri kraju, a konačna odluka o podizanju optužnice očekuje se do sredine srpnja. U međuvremenu, ništa mu ne priječi da aktivira svoj saborski mandat jer se radi o izvornom mandatu koji mu pripada po Ustavu.

Nije isključeno da će HDZ pokušati postići dogovor s Berošem da još šest mjeseci ostane izvan saborske scene, dok mu traje pravo na polovicu ministarske plaće. Takav manevar ne bi bio neuobičajen u političkoj praksi, osobito kada se pokušava izbjeći dodatna šteta za stranku.

U cijeloj situaciji zanimljivo je da je Beroš uspio ostvariti pravo na tzv. „6 plus 6“ naknadu, iako se mogao vratiti na posao u bolnicu Sestre milosrdnice. Vlada je to pravdala njegovom jasnom izjavom da ne želi koristiti pravo na povratak, čime je izbjegao scenarij koji je pogodio, primjerice, Nataliju Martinčević, kojoj je zahtjev za „6 plus 6“ odbijen jer je imala osigurano radno mjesto u javnoj službi.

Ako se Beroš odluči za povratak, njegove obveze kao zastupnika bile bi minimalne: dolazak na dvije do tri sjednice mjesečno i eventualno sudjelovanje u radu saborskog odbora.