Bivši južnokorejski predsjednik osuđen na dvije godine zatvora

Južnokorejski sud u ponedjeljak je bivšeg predsjednika Yoona Suk Yeola osudio na dvije godine zatvora nakon što ga je proglasio krivim za nezakonito primanje usluga ispitivanja javnog mnijenja u vrijednosti od 270 milijuna wona (oko 157 tisuća eura), koje mu je bez naknade pružio politički posrednik, izvijestili su lokalni mediji. Središnji okružni sud u Seulu utvrdio je da je Yoon prekršio zakone o financiranju politike primivši od političkog posrednika 14 ispitivanja javnog mnijenja bez naknade, a potom iskoristio svoj utjecaj pri nominaciji jednog bivšeg zastupnika kako bi mu uzvratio uslugu, navodi se u presudi.

Yoon je odbacio optužbe, tvrdeći da nije tražio ispitivanja javnog mnijenja niti je zauzvrat bilo što obećao.

Odluka se razlikuje od ranijih sudskih presuda u predmetima koji su se odnosili na bivšu prvu damu Kim Keon Hee, u kojima je utvrđeno da nije postojala protuusluga u vezi s uslugama ispitivanja javnog mnijenja.

Na presudu od ponedjeljka moguće je podnijeti žalbu.

Protiv Yoona (65) vodi se osam sudskih postupaka. Trenutačno se žali na kaznu doživotnog zatvora izrečenu u veljači, nakon što ga je sud proglasio krivim da je osmislio i organizirao pobunu povezanu s njegovim kratkotrajnim proglašenjem izvanrednog stanja 2024. godine.

Među ostalim predmetima je i prošlotjedna odluka Vrhovnog suda kojom je pravomoćno potvrđena sedmogodišnja zatvorska kazna zbog ometanja pokušaja vlasti da ga uhite.