Bivši kazahstanski ministar dobio 24 godine zatvora: Ubio suprugu i sve snimio mobitelom

Bivši ministar gospodarstva Kazahstana osuđen je u ponedjeljak na 24 godine zatvora zbog ubojstva svoje supruge, piše Reuters. Sud je tako proglasio krivim Kuandyk Bishimbayev (44) za mučenje i ubojstvo.

Saltanat Nukenova | Foto: PROFIMEDIA

Pretukao je svoju ženu do smrti prošle godine u obiteljskom restoranu. Snimke prikazane tijekom suđenja pokazuju kako Bishimbayev više puta šakama i nogama udara svoju suprugu Saltanat Nukenovu (31) i vuče je za kosu, gotovo golu, u sobu u kojoj je kasnije umrla.

Videozapisi su pronađeni na Bishimbayevljevom mobitelu u kojima je vrijeđao i ponižavao vidno izubijanu i krvavu Nukenovu zadnjih sati prije nego što je izgubila svijest ujutro 9. studenog 2023. godine.

Former Kazakh minister gets 24 years in prison for murdering wife | Foto: Turar Kazangapov

Ovaj slučaj uzdrmao je javnost jer su deseci tisuća ljudi potpisali peticiju tražeći nove zakone kako bi oni koji su krivi za zlostavljanje odgovarali. Ovo suđenje prvo je u zemlji koje se ikada prenosilo online - što ga čini lako dostupnim za 19 milijuna ljudi u Kazahstanu.

Slučaj je pomogao prikupiti potporu javnosti za zakon koji kriminalizira obiteljsko nasilje, a koji je parlament usvojio prošlog mjeseca. Državni podaci pokazuju da je jedna od šest žena u Kazahstanu doživjela nasilje od strane muškog partnera.