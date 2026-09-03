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TIJELO JE STIGLO U BEOGRAD

Bivši ministar o pogrebu koljača Mladića: 'Srbija je pobijeđena u ratu ionako samo u Hrvatskoj'

Piše 24sata,
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Bivši ministar o pogrebu koljača Mladića: 'Srbija je pobijeđena u ratu ionako samo u Hrvatskoj'
Foto: STR New
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Tijelo Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca, stiglo je u Beograd uz veliku medijsku pažnju, dok bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač ističe kako se u Srbiji Mladić doživljava kao heroja, što dodatno komplicira europski put Srbije.

Tijelo krvnika Ratka Mladića stiglo je u četvrtak u Beograd iz haškog zatvora. U zrakoplovu Vlade Srbije bili su njegov sin, unuka i ministar pravde Nenad Vujić i dva Mladićeva ratna suborca. Reakcije iz susjedstva prokomentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Mladićevi simpatizeri istaknuli su brojne transparente, a Vučić je najavio događaj velikog sigurnosnog rizika i desetke tisuća ljudi. 

- Vidjet ćemo kako će to izgledati. U svakom slučaju vidimo kod reakcija dužnosnika i kod "običnih ljudi" da se Mladića u Srbiji doživljava kao heroja, kao čovjeka koji je osigurao, kako reče jedan povjesničar u Srbiji - Srpsku državu zapadno od Drine. Čovjek to govori u mainstream tisku, to znači da je ta pedagogija haškog suda propala. Ta presuda nije donijela nikakvu katarzu u Srbiju - rekao je Kovač za RTL.

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Bivši ministar ističe da se i nakon 30 godina od Srebrenice i agresije na Hrvatsku ništa nije promijenilo.

- Srbija ima svoju etiku, ima svoj pogled na svijet, a nema je tko natjerati da to promijeni. Nitko se time ne bavi. Srbija na kraju krajeva nije pobijeđena u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Ona je pobijeđena samo u Hrvatskoj. Ona nije pobijeđena u BiH, naprotiv, ona je nagrađena jer je stvorena Republika Srpska. Zato i mnogi ljudi u Srbiji, a naročito u BiH, Mladića doživljavaju kao heroja koji je napravio jedan zaokret u životu.

Što sprovod znači za europski put Srbije?

- Kad govorimo o Europi, govorimo i o sebi jer i mi smo Europa. Mi tu možemo upozoravati, ali to nije dovoljno. Dat ću vam primjer, prepirka između Ukrajine i Poljske. Zelenski daje titulu junaka jedne ukrajinske pobjedničke vojske u Drugom svjetskom ratu.  Poljaci se bune, oduzimaju odlikovanje Zelenskom. Tri prethodna predsjednika i Zelenski vraćaju odlikovanje Poljskoj. Tko se javio iz Europe? Ništa. Hoće li se javiti u ovom slučaju? Sumnja - kazao je Kovač.

Kako bi se Europska unija trebala postaviti prema Vučiću i Srbiji?

- Ako su imali Haaški sud čija je glavna misija bila pedagogija, "preodgoj" naroda u bivšoj Jugoslaviji - očito da to nije uspjelo. Mi se moramo "uzdati u se i svoje kljuse".

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