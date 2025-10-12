Obavijesti

MIRO KOVAČ

Bivši ministar o primirju u Gazi: 'Hoće li sve proći glatko oko taoca? Želim vjerovati u to...'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Za Kovača postoji i šansa da se ide u novu konfrontaciju između Izraela i Irana.

Treći dan primirja se poštuje, očekuje se razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Očekujete li da će sve početi glatko?
To želim vjerovati. Vidjet ćemo hoće li se u ponedjeljak pustiti taoci – pretpostavljam da hoće – i hoće li biti pušteni palestinski zatvorenici, kao i pritvoreni civili, te hoće li Hamas zaista pristati na razoružanje, rekao je u razgovoru za RTL bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Smatra kako primirje između Izraela i Hamasa nije postigla klasična diplomacija već dinastija Trump, "Neetički ali...", dodao je Kovač.

- Hoće li Hamas pristati na razoružanje? Mnogi sumnjaju u to. Želim vjerovati da će biti puno državnika, njih više od 20 u Egiptu, i da će se to na kraju dogoditi - vjeruje Kovač.

- Postoji šansa da se napravi dvodržavno rješenje. Ima ljudi koji razmišljaju dugoročno – jedan njemački povjesničar, profesor židovskog podrijetla, rekao je da bi trebalo zamišljati dvije države: izraelsku državu i, s druge strane, palestinsku saveznu državu s Jordanom.

nakon dvogodišnjeg rata Izvor iz pokreta: Nakon rata Hamas neće upravljati Gazom
Izvor iz pokreta: Nakon rata Hamas neće upravljati Gazom

- Vidjet ćemo jesu li Izraelci možda kod Donalda Trumpa „kupili“ neku vrstu zelenog svjetla za mogući napad na Iran, ako on ne pristane na kontrolu svog nuklearnog programa. Dakle, treba dugoročno gledati, ne samo kratkoročno - kazao je Kovač.

Trump u ponedjeljak stiže na Bliski istok, 20 čelnika je na samitu u Egiptu. Što možemo očekivati?

- To je veliki pritisak, velika kulisa koja bi trebala ostaviti dojam na izraelsku i palestinsku stranu, na Hamasovce – da se zaista drže obveza koje su predviđene Trumpovim planom. Nakon puštanja talaca trebali bi biti pušteni palestinski zatvorenici i Hamasovci razoružani. Sljedeća etapa je humanitarna pomoć i instaliranje prijelazne uprave u Gazi. A dalje, za koju godinu, ako Bog da, dvodržavno rješenje – možda na ovaj način, palestinsko-jordansko s jedne, a izraelsko s druge strane. Sada malo sanjamo, ali treba se držati i nekih vizija.

