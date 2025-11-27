Obavijesti

Bivši peruanski predsjednik Castillo osuđen na 11 godina zatvora zbog pokušaja puča

Tijekom svoje završne obrane na suđenju prošlog tjedna, bivši predsjednik odbacio je optužbe za pobunu

Peruansko pravosuđe u četvrtak je osudilo bivšeg ljevičarskog predsjednika Pedra Castilla na 11,5 godina zatvora zbog pobune i zavjere protiv države krajem 2022., kada je neuspješno pokušao raspustiti Kongres i preuzeti široke ovlasti. Njegova presuda dolazi dan nakon što je drugi bivši predsjednik, Martin Vizcarra, osuđen na 14 godina zatvora zbog primanja mita godinama prije dolaska na dužnost.

Castillo je smijenjen s dužnosti u prosincu 2022. nakon što je pokušao raspustiti Kongres. Taj potez izazvao je nasilne prosvjede protiv vlade koja ga je zamijenila, a u njima su poginuli deseci ljudi, većinom u siromašnijim regijama gdje je uživao veću potporu.

Tijekom svoje završne obrane na suđenju prošlog tjedna, bivši predsjednik odbacio je optužbe za pobunu. Rekao je da je, kada je pokušao raspustiti Kongres, on "samo pročitao dokument bez posljedica".

KRIV ZA PRIMANJE MITA Bivši peruanski predsjednik osuđen na 14 godina zatvora
Bivši peruanski predsjednik osuđen na 14 godina zatvora

Tužitelji su tražili 34-godišnju zatvorsku kaznu za Castilla.

Imena Castilla i Vizcarre pridružuju se rastućem popisu bivših čelnika zatvorenih u toj južnoameričkoj zemlji, koja je pet bivših predsjednika stavila iza rešetaka. Peru je imao šest predsjednika od 2018. zbog niza opoziva i ostavki, često potaknutih korupcijskim skandalima.

Nakon Castillove smjene, vlast je preuzela njegova tadašnja potpredsjednica Dina Boluarte. Smijenjena je početkom listopada nakon što ju je Kongres proglasio "moralno nesposobnom" za vladanje.

Boluarte je zamijenio Jose Jeri, koji bi trebao završiti predsjednički mandat do srpnja 2026. Predsjednički izbori u Peruu zakazani su za travanj sljedeće godine.

