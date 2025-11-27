Obavijesti

KRIV ZA PRIMANJE MITA

Bivši peruanski predsjednik osuđen na 14 godina zatvora

Piše HINA,
Bivši peruanski predsjednik osuđen na 14 godina zatvora
Foto: GERARDO MARIN/REUTERS

Bivši peruanski predsjednik Martin Vizcarra (62) osuđen je na 14 godina zatvora zbog umiješanosti u korupcijski skandal dok je bio guverner južne regije Moquegua

Sud je također, kaznio Vizcarru devetogodišnjom zabranom obnašanja javne dužnosti, kao i novčanom kaznom.

Očekuje se da će odmah početi služiti zatvorsku kaznu. No, Vizcarra je naznačio da planira uložiti žalbu na presudu.

"Ovo nije pravda, ovo je osveta," napisao je na društvenim mrežama kao odgovor na presudu. "Ali me neće slomiti."

Proglašen je krivim za primanje mita u vrijednosti većoj od 600.000 dolara u zamjenu za dodjelu ugovora za velike projekte u Moquegui.

Vizcarra, trenutno vođa stranke Peru First, vodio je Moqueguu od 2011. do 2014. prije nego što je postao peruanski predsjednik od 2018. do 2020.

TRAŽILA AZIL Peru je prekinuo odnose s Meksikom: Bivša premijerka se sakrila u veleposlanstvo
Peru je prekinuo odnose s Meksikom: Bivša premijerka se sakrila u veleposlanstvo

Zanimljivo, Vizcarra je već četvrti peruanski predsjednik koji je osuđen na zatvorsku kaznu. Preko noći je prebačen u zatvor rezerviran za bivše vođe, smješten u policijskoj bazi istočno od Lime, gdje su također zatočeni Pedro Castillo (2021.-2022.), Ollanta Humala (2011.-2016.) i Alejandro Toledo (2001.-2006.).

Njegov stariji brat, Mario Vizcarra, vjerojatni je kandidat na predsjedničkim izborima 2026. godine.

