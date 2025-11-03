Bivši potpredsjednik srpske vlade: Vučić se sprema napraviti jednu monstruoznu stvar!

Politička napetost u Srbiji sve je izraženija, a situacija se, prema ocjenama analitičara, približava “jezivom krešendu”. O aktualnim zbivanjima govorili su bivši potpredsjednik srbijanske vlade Žarko Korać, bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i kolumnist Goran Vojković u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog.

U Beogradu su se jučer ispred Narodne skupštine okupili građani u znak potpore majci mladića poginulog u padu nadstrešnice, koja je započela štrajk glađu. Prosvjed je eskalirao u sukob s pristašama predsjednika Aleksandra Vučića. Dan poslije, napetost je nešto manja, no Korać upozorava da problem nije nestao.

– Ta napetost neće nestati. Srbija ovako živi već godinu dana. Vučić se sprema napraviti jednu monstruoznu stvar. Hoće organizirati miting u Novom Sadu, gradu gdje je pala nadstrešnica i ubila 16 ljudi. To je uvredljivo i provokativno za građane. Srbija se približava jezivom krešendu, rekao je Korać.

'Izvana to izgleda kao luda kuća'

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač dodao je da Srbija već duže vrijeme izvana ostavlja dojam “lude kuće”.

– Ne želim nikoga omalovažavati, ali to je taj dojam. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić još je prije tri mjeseca govorila da je urušavanje nadstrešnice sabotaža. Studenti koji prosvjeduju protiv Vučića nisu organizirani i ne zna se kakve političke ciljeve imaju - rekao je Kovač.

Prema istraživanju agencije Ipsos, Vučić trenutačno uživa potporu 49,1 posto građana, dok studenti imaju svega 9,2 posto podrške.

Picula: Vučićeva Srbija ne može ući u EU!

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula naglasio je da Srbija pod vodstvom Aleksandra Vučića nema šanse za ulazak u Europsku uniju.

– Vučić zna da Srbija pod njegovim vodstvom ne može ući u EU, ali čini se da ga to ne zabrinjava. Ima retoriku kojom tvrdi da je EU strateški cilj, no njegovi potezi pokazuju suprotno - rekao je Picula.

Dodao je da će Europska komisija uskoro objaviti izvješće o državama kandidatkinjama, a očekuje da će u slučaju Srbije “skinuti rukavice” i prihvatiti kritičan ton Europskog parlamenta.

– Ako i kada dođe do promjene vlasti, pitanje je hoće li se eliminirati i politika koja Srbiju već godinama drži na distanci od EU-a - upozorio je Picula.

Vojković: Vučić pokušava glumiti novog Tita

Kolumnist Goran Vojković komentirao je Vučićevu međunarodnu politiku, usporedivši je s Titovom nesvrstanošću.

– Vučić je pokušao glumiti novog Tita, ali nema te kapacitete. Htio je biti dobar sa svima, a na kraju nije dobar s nikim. Iskoristio je inertnost europske birokracije, rekao je Vojković.

Dodao je kako je u Hrvatskoj teško razumjeti situaciju u Srbiji, posebno medijsku, jer su tamo mediji, kako kaže, “pod potpunom kontrolom vlasti”.

– Da je ova emisija bila na srbijanskoj državnoj televiziji, to bi mu vjerojatno bila posljednja emisija, rekao je Vojković voditelju emisije Mislavu T. Renduliću.

Prema njegovim riječima, iako predsjednik Srbije formalno ima ovlasti slične hrvatskom predsjedniku, Vučić se u praksi uključuje u gotovo sve sfere života.