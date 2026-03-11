Obavijesti

Bivši predsjednik Josipović: Kad zvijeri napadnu, želim biti s vukovima, ne s mačkama!

Zagreb: Promocija ekskluzivne glazbene edicije 25 greatest hits te proslava rođendana Croatia Recordsa | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas u Zagrebu politiku Europske unije. "Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi", kazao. Na Facebooku se oglasio Ivo Josipović

Kad jače zvijeri napadnu, čopor mačaka se razbježi. Zato najčešće gube svoj teritirij, pa i glavu. Čopor vukova se bori i zna pobijediti i puno jače napadače. Kad zvijeri napadnu, želim biti s vukovima, ne mačkama!, objavio je danas status na Facebooku, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Referirao se na današnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića o sigurnosnoj politici Europske unije. Bio je vrlo kritičan prema sigurnosnoj politici Europske unije.

- Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi" - kazao je danas u Zagrebu predsjednik Milanović. Kao primjer dao je njemačkog kancelara Friedricha Merza koji se "samo smješkao dok je Trump kritizirao Španjolsku".

