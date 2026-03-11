Bivši predsjednik Josipović: Kad zvijeri napadnu, želim biti s vukovima, ne s mačkama!

Kad jače zvijeri napadnu, čopor mačaka se razbježi. Zato najčešće gube svoj teritirij, pa i glavu. Čopor vukova se bori i zna pobijediti i puno jače napadače. Kad zvijeri napadnu, želim biti s vukovima, ne mačkama!, objavio je danas status na Facebooku, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Referirao se na današnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića o sigurnosnoj politici Europske unije. Bio je vrlo kritičan prema sigurnosnoj politici Europske unije.

- Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi" - kazao je danas u Zagrebu predsjednik Milanović. Kao primjer dao je njemačkog kancelara Friedricha Merza koji se "samo smješkao dok je Trump kritizirao Španjolsku".