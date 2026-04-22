RELATIVIZACIJA NDH

Mesić optužio državu i škole: 'Vodite djecu u Jasenovac. Kad to vide, više neće vikati ZDS'

Piše HINA,
Na novinarsko pitanje pridonosi li relativizaciji i državni vrh, Mesić je odgovorio da se "relativizacija događa u obrazovanju, a državni vrh to tolerira"

Bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić na 81. obljetnici proboja zatočenika iz logora Jasenovac izjavio je kako državni vrh tolerira relativizaciju NDH i zločine iz 2. svjetskog rata, ali da je velik problem u obrazovanju koje mlade ne uči o tome što se događalo u 2. svjetskom ratu.  Koncentracijski logor Jasenovac bio je gublište, jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti, istaknuo je Mesić. 

Upozorio je kako je očito da društvo ne reagira na ono što se događalo u 2. svjetskom ratu i da bi u Jasenovac trebala dolaziti školska djeca i profesori da mogu prenijeti znanje što se događalo, ne samo u Jasenovcu, nego i drugim logorima diljem Hrvatske.

Na novinarsko pitanje pridonosi li relativizaciji i državni vrh, Mesić je odgovorio da se "relativizacija događa u obrazovanju, a državni vrh to tolerira".

"Dovoljno vam je da se premijer ode pokloniti jednom NDH nostalgičaru. To je sramotno, ali što možemo", rekao je bivši predsjednik. 

Dodao je da je NDH bila zločinačka tvorevina koja je stvorena da ubija.

"Ako znamo što je to bilo, onda su izlišne sve te rasprave koje stavljaju znak upitnika što je bila NDH. Ja se čudim kada vidim mlade ljude, ne radi njih, nego tko njih uči, tko su ti profesori koji njih odgajaju. Oni sada stavljaju na svoju opremu znakove NDH, "za dom spremni", kada bi dolazili ovdje i vidjeli što se događalo, mi ne bismo imali problem s ovim nostalgičarima za NDH", poručio je Mesić. 

 Dodao je da ima onih neinformiranih, ali i onih zločestih koji vrlo dobro znaju što je bila NDH, da je to bio zločin u ideji i u izvedbi i da tu nema nikakve sredine.

