Bivši radnici 'Kralja taksista' za 24sata: Tvrtke traju tri mjeseca, pa otvore nove na ljude iz BiH

Nakon uhićenja 'Kralja taksista' Branimira Malenice, 24sata su se javili bivši vozači koji su prije par godina radili za njega.

- On je sagradio tu mrežu s puno vozača, u početku se sve činilo u redu. Odjednom, nakon tri mjeseca vožnje, više ne radim za firmu za koju sam počeo, nego se sve prebacuje na drugu. Tu mi je već postalo sumnjivo. Nakon toga, kreće zakidanje za plaće, pa opet promjene firmi. U roku od osam mjeseci sam dao otkaz i našao posao u inozemstvu, ništa tu nije bilo čisto - govori nam jedan mlađi vozač koji želi ostati anoniman.

Drugi pak govori o tome da je muljanje primijetio nakon pet - šest mjeseci, i iskreno pitao što se događa.

- Rečeno mi je da je sve to u redu jer imaju veze 'gdje treba imati'. Nije mi bilo ugodno. Onda sam se krenuo raspitivati i doznao da su navodno ljudima iz BiH i Srbije plaćali da na njihova imena otvore tvrtke - govori.

Treći nam je dao detaljnije informacije.

- Bilo nas je dosta vozača, čak nismo svi bili na istoj firmi. Prijavljen tada nije bio nitko tko nije htio biti, a tko je, bio je prijavljen na sat vremena. Isplate su bile na ruke na određeni dan u tjednu, a firma je zadržavala proviziju od 10 posto neto prometa vozača. Vozači nerijetko tjedni promet imaju i po nekoliko stotina eura. Bila je i opcija raditi s njihovim autima na fiksni iznos prometa (dobiješ auto, voziš i ostane ti neki postotak onoga što zaradiš). Taman pred ulazak u sustav PDV-a mijenjali su firmu, najčešće se slično i zvala pa vozači nekad ne bi ni primijetili, a nije im ni baš bilo bitno jer je plaća ionako bila na ruke - govori i dodaje:

- Kad sam krenuo pratiti tijek firmi shvatio sam da se nove tvrtke otvaraju na ljude iz BiH i Srbije. Kasnije mi je potvrđeno da bi šefovi za tu 'uslugu' otvaranja firmi davali oko 2 do 3 tisuće eura. Njihova logika je bila da to ionako nisu ljudi koji dolaze u Hrvatsku, da Srbija i BiH ne izručuju pa tako nikad neće biti uhićeni ni 'drukati' šefove. Baš me zanima tko je sve iza toga i hoće li Uskok doći do ovih iza, jer Malenica je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime.