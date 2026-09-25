Bivši savjetnik BiH ministra sigurnosti osuđen zbog šverca droge! Osuđeno još 15 osoba...

Sud Bosne i Hercegovine osudio je u petak bivšeg savjetnika državnog ministra sigurnosti Bojana Cvijetića na godinu dana zatvora nakon što ga je proglasio krivim za sudjelovanje u švercu drogom. Nepravomoćne osuđujuće presude izrečene su još petnestorici Cvijetićevih suoptuženika dok su dvojica oslobođena. Kao članovi organizirane kriminalne skupine zajedno su dobili 27,5 godina zatvora, a presudom im je izrečene su im i novčane kazne u ukupnom iznosu od 455 tisuća eura te mjera oduzimanja protuzakonito stečene dobiti.

Cvijetić koji je dužnost savjetnika u Ministarstvu sigurnosti BiH obavljao za mandata Dragana Mektića uhićen je i optužen jer je bio pripadnikom organizirane kriminalne skupine koja se bavla preprodajom narkotika i cigareta. U toj je skupini bio i policajac MUP-a Republike Srpske Mladen Milovanović.

Otkriveni su kada su temeljem međunarodne policijske suradnje dešifrirane poruke slane preko zaštićenih aplikacija "Sky" i "Anom" što su ih godinama rabile kriminalne mreže diljem svijeta. Informacije o ovoj kriminalnoj skupini Tužiteljstvu BiH dostavio je Europol i američki FBI.

Istragom koja je uslijedila otkriven je niz kaznenih djela koja počinjenih između 2019. i 2021. godine. Otkriveno je kako su članovi skupine organizirali međunarodno krijumčarenje heroina te najmanje 35 kilograma kokaina prvenstveno iz Nizozemske i Belgije u Bosnu i Hercegovinu, odakle je distribuiran u susjedne zemlje, uključujući Mađarsku i Sloveniju.

Prokrijumčarili su i više od tri tone marihuane iz Albanije u Bosnu i Hercegovinu te organizirali distribuciju te droge diljem regije, a uz to su krijumčarili i značajne količine cigareta.

U optužnici je navedeno kako su u svibnju 2020. članovi skupine Davorin Popović i Eldin Hazbić preprodali dio prošvercane marihuane u Hrvatskoj i za to u Zagrebu dobili 220 tisuća eura.

Istraga je utvrdila kako su Cijetić i ostali švercom droga i cigareta ilegalno stekli više od 4,4 milijuna konvertibilnih maraka odnosno više od dva milijuna i 250 tisuća eura. Taj su novac "oprali" posredstvom tri fiktivne tvrtke kupnjom brojnih nekretnina i luksuznih automobila u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, Laktašima i drugim mjestima.