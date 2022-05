Bivši šef britanske tajne službe: Putina će poslati na liječenje i tamo ga ostaviti, bliži se kraj...

Bivši šef britanske tajne službe M16 Sir Richard Dearlove, koji se u mirovini 'preselio' na društvene mreže, u svojem je novom podcastu "One Direction" iznio svoja predviđanja za budućnost Rusije i rasplet sukoba s Ukrajinom...

- Mislim da je Putin gotov do 2023. godine. Poslat će ga na liječenje u sanatorij i od tamo se neće vratiti kao vođa ruskog naroda. To će biti dio strategija izlaska iz ovog sukoba - rekao je na početku podcasta Dearlove, koji se tajnoj službi pridružio davne 1966. godine, a do pozicije čelnog čovjeka dogurao je tamo 1999. godine.

- Taj potez bi bio puno elegantniji od toga da izazivate puč u državi - kaže Dearlove, koji smatra kako Kremlj još nema idealnu zamjenu za Putina, ali on kao potencijalnog budućeg vođu Rusije vidi Nikolaja Patruševa, glavnog tajnika Ruskog vijeća sigurnosti, piše NY Post.

- Ako se moje predviđanje ispuni i Putin završi na liječenju, onda mislim da na vlast stiže Patrušev. Prvo kao zamjena, a onda... Onda i za stalno - tvrdi Dearlove.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, ali i prije toga, u javnosti su se pojavile fotografije i snimke Vladimira Putina na kojima se čini da se muči sa zdravljem. Ali sve te navode, bilo to da Putin boluje od raka, ili da je dementan, Kremlj oštro osudi, a onda i demantira.

