Bivši šef ZG mažoretkinja: Bio sam jedan od najcjenjenijih građana Zagreba, ovo je linč...

Dok čeka okončanje sudskog postupka na Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu zbog optužbi da je od 2007. počinio 14 kaznenih djela na štetu maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja bivši šef Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric dočekao je sudsku odluku u slučaju svog ponašanja 3. veljače 2025. godine. Tog dana oko 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića neprimjereno se ponio prilikom formiranja kolone mažoretkinja kroz koju su trebali proći igrači hrvatske rukometne reprezentacije. Mažoretkinja (19) se slučajno sudarila s rukometašem dok je ulazio u autobus pa joj je šef prišao i unio se u lice vičući: "Budaletino", piše Jutarnji list.

Povrijedio joj je dostojanstvo, građani su bili šokirani, rukometaš je stao u obranu djevojke. Policajcima koji su ga upozorili na ponašanje neprimjereno se obratio, jednom je kazao da radi svoj posao, a drugom je dobacio "jel zna tko je on..."

Za policiju se Šćuric ogriješio o članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te mu je sud u ovom, kako su ga nazvali, žurnom postupku, i to s odmakom većim od godinu i pol nakon događaja, naredio plaćanje 2500 eura novčane kazne i 300 eura sudskog paušala, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji.

On se ne smatra krivim.

- Ja nisam kriv. Ovo je politički linč. Mažoretkinja je pogriješila napravivši jednu od najvećih pogrešaka ceremonijala i protokola. Prekinula je put kretanja VIP osobi pa se on zabio u nju i srušio je na autobus. Kad na ovakvom događaju uprskate, nije bitno jeste li 33 godine radili savršeno jer vas svi budući naručitelji prekriže. Zagrebačke mažoretkinje su vrhunski profesionalci i ne mogu činiti ovakve pogreške. A sportaši su u većini slučajeva prepotentni i u sekundi vas unište. Moj je posao bio da reagiram. Nisam se derao, nego sam glasnije govorio s obzirom na zaglušujuću buku iz razglasa i par stotina tisuća navijača. Sve je trajalo desetak sekundi. Kako je moguće u tako kratko vrijeme izvrijeđati, izvikati se i poniziti nekog - kazao je bivši šef mažoretkinja, piše JL.

Kazao je da mu se život okrenuo napoačke. Bio je, pojasnio je, jedan od najcjenjenijih građana Zagreba koji je radio najveće projekte, a sada više nema doticaja s timom i karijerom koju gradi 31 godinu.