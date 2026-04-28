Bivši skijaški reprezentativac: 'Samo sam htio skijati. Onda su rekli da više nemaju novca'

Markov djed potrudio se organizirati jedno druženje. Jedan trening da Marko vidi kako rade pravi profesionalni sportaši. Tako je Marko s njima odradio jedan jutarnji i popodnevni trening, ispričala je za HRT-ovu emisiju Labirint majka Željka Jarnjević.

Markovo skijanje krenulo je kad nije imao ni punih šest godina.

- Dida ga je upisao na prvi tečaj u Sloveniji i vodio ga je svaki dan na trening. Tada je dobio prvu diplomu, položio je - kazala je.

- Krenuli smo u malom klubu iz sela Rudnik, iz Tršća. Moramo to napomenuti jer smo rođeni gore u općini Čabar, u Prezidu. Kasnije smo se preselili u Rijeku zbog boljih uvjeta treniranja. Vidjeli smo da za ozbiljnije skijanje treba puno više novca. Vidio sam da je Marko dobar, da ima talent. Talentiran je bio i za druge sportove - ispričao je otac Saša Abramović.

U isto vrijeme, do svoje tridesete godine, ispričala je majka, igrao je i nogomet. Bio je proglašavan jednim od najboljih igrača i u Sloveniji. Trenirao je i u Rijeci jedno vrijeme.

- Ne znam zašto, iz kojeg razloga, odlučili smo se za skijanje kao pojedinačni sport. Nema utjecaja sudaca. Nitko te tu ne može oštetiti. Samo si ti i štoperica, i ako si najbolji, onda si najbolji - rekao je.

- Svi smo se odricali da bismo mu to mogli priuštiti, da bi mogao skijati. Svašta smo radili. Tata mu je radio vani, mama je kuhala za skijaški klub, samo da on ima što više dana na snijegu - dodala je majka.

Trenutno se nalaze u Mrkoplju. Otac je radio po inozemstvu, a vratio se nakon 37 godina.

- Moj prvi posao bio je u Nigeriji u Africi, 1998. godine. Bio sam i u Kongu i Kamerunu, ukupno sedam godina. Nakon toga sam se preselio u Kazahstan, gdje sam proveo sljedećih 15 godina, djelomično i u Rusiji. Na temperaturama od minus 50 do plus 50. U Sibiru minus 47, a u stepama Kazahstana i do plus 55. Uglavnom, nije bilo lako - ispričao je otac.

- Skijanje je specifičan sport i morao sam mu podrediti cijeli život. To je bilo jedino što sam htio. Nisam imao nikakav rezervni plan. Skijanje i to je to. Cijela obitelj se morala podrediti tome - rekao je bivši skijaški reprezentativac Marko Abramović.

Ljetna baza mu je najčešće bila na Hintertuxu. Odlazili bi na deset dana ili dva tjedna. Trening ujutro od sedam do podne ili jedan, zatim odmor, pa kondicijski trening poslijepodne.

- Kod kuće teretana, trčanje, bicikl, atletika, gimnastika. Znao si zašto radiš - rekao je.

Marko je bio među najboljim skijašima u Hrvatskoj u svojoj kategoriji, objasnio je njegov otac. Sa svojim kolegama stalno se borio za prva tri mjesta. S dobrim rezultatima u dječjem skijanju ušao je i u juniorsku reprezentaciju Hrvatske.

- Odlično je krenuo i u FIS sezonu. Već u prvoj sezoni bio je među petnaest najboljih u svijetu. No tada je doživio ozljedu i ugradio dva vijka u kuk. Vratio se oko desetog mjeseca, počeo trenirati i cilj je bio ostati u reprezentaciji i biti među trideset u svijetu u svom godištu. Završio je kao 33., što je bio odličan rezultat - dodao je otac.

Na kraju sezone doživjeli su Marko više nije bio dio reprezentacije. Rečeno im je bilo da nema novca i da rezultati nisu dovoljno dobri, iako su njegovi rezultati bili bolji od nekih koji su ostali. To nije bio jedini takav slučaj.

- Pokušali smo nastaviti sami. Jedna sezona koštala je 30 do 40 tisuća eura. Marko je tada postao punoljetan i vidio koliko se obitelj odriče. Rekao je da ne želi da se toliko mučimo. Iako su treneri vjerovali u njega, odlučio je prestati skijati - rekla je njegova majka.

- To je bila teška odluka. Kad sa 19 godina ostaneš bez jedinog cilja u životu, teško se snaći. Kao da te netko izbaci iz jednog svijeta u drugi. Kao sportaš, imaš organiziran svaki dan i cijelu godinu unaprijed. Bez toga, bez plana, teško je - rekao je Marko.

- Kasnije sam otišao kod Pavle na razgovor. Rekao je da znamo da je norma 30. Rekao sam mu "slušaj Vedrane, znam da je 30, ali ti znaš da je Marko dva mjeseca bio na štakama, bio je operiran. Dajte mu jednu godinu šansu. Savez je odlučio da nemaju novaca. Nisam znao kako to reći sinu. Za sve nas to je bio veliki šok. Tu su bile i suze. Bilo je mučno. Bila je tišina, nitko s nikim nije pričao - ispričao je otac.

- Treneri koji su Marka trenirali na toj sjednici, nitko nije dignuo dva prsta, niti se pobunio - rekla je majka.

- Molio sam Pavleka, obzirom sam bio vani i dalje, komunicirao sam dosta emailovima s njim. Nismo se mogli čuti telefonom. Davao sam mu ideje. Ako nisu za reprezentaciju sva ta djeca, ajmo organizirati, B reprezentaciju. Nama u klubovima je bila najteža ta logistika. Znači, treneri, kombi, prijevoz. Našli smo Slovenca trenera iz Celja. Nastavili smo to financirati sami. Moram spomenuti, u to vrijeme jedna sezona koštala je 30-40 tisuća eura da se sve to plati, izgura. Marko je tu već, znači, postao punoljetan. Znao je roditelji i ja što radim i gdje radim. Jednostavno je rekao "tata, ja ne želim da se vi toliko mučite". Prestao je skijati - rekao je otac.

- Uvijek bi nas za natjecatelje falila neka jakna ovo. Zato se po kancelarijama imalo sve. No, to je manje bitno. Mi smo bili presretni što možemo trenirati i što.naši roditelji ne moraju više toliko novaca izdvajati. Kad si u reprezentaciji imaš sve pokriveno, doslovno. Znaš da će tvojoj obitelji biti lakše, tebi je lakše. Puno lakše ti je trenirati. Već sa 14-15 godina osjećaš toliko odgovornosti. To je skup sport. Da sam znao da je tako skup, vjerojatno ne bi nikad počeo trenirati. Nastavio bi šutat loptu - rekao je Marko.

Danas radi u skijanju, kao serviser. Radio je za finsku reprezentaciju, a sada je u njemačkoj ski cross reprezentaciji. Ostao je u tom sportu jer ga voli.

- Serviserski posao je zahtjevan jer si direktno odgovoran za rezultate. Ako je rezultat loš, krive su skije. Takav je to posao - rekao je Marko.

Kasnije su se pojavile i afere u savezu.

- Spominjalo se izvlačenje novca i istrage. Nije me iznenadilo. Možda će sada sve izaći na vidjelo i možda će barem biti neka satisfakcija.

Djeci nitko ne može vratiti izgubljeno vrijeme i trud. To su godine odricanja. Nadam se da će se sve razjasniti i da će odgovorni odgovarati.

- Znao sam za neke druge slučajeve, da kada bi natjecatelji imali svoje osobne sponzore, koje inače nose na kacigama i slično, da im se od toga uzimao postotak. To mi je nevjerojatno, jer reprezentacija ima svoje sponzore, a privatni sponzor je privatni sponzor, zato se i zove privatni - rekao je Marko.

Objasnili su da je na Sljemenu, kada se pripremala Snježna kraljica, najviše roditelja volontiralo.

- A što je bio platinasti šator? Škampi, jastozi, butelje po tisuću eura, šampanjci. Dok naši ljudi koji su radili nisu smjeli ni prići, a kamoli ući unutra. Bio je problem tim ljudima ostaviti sendviče na stazi. Topli čaj. Mislim, mi Hrvati smo jako sposobni i organizacijski znamo napraviti velike stvari, ali smatram da bi se puno pametnije trebalo ulagati u djecu, u svim sportovima, ne samo u skijanju - rekla je Markova mama.

Sada kada radi u inozemstvu, kaže, vidi kakva je to mašinerija, kakav je to novac i kakva tehnologija u odnosu na Hrvatsku.

- To što naši skijaši rade je čudo. Filip Zubčić, koji je često osporavan u novinama i javnosti, među 30 je najboljih na svijetu. Ljudi ne shvaćaju što to znači. Mi imamo dvije žičare u državi, a u Austriji svako selo ima žičaru. Isto vrijedi za Švicarsku, Francusku i Italiju - rekao je Marko.

- Kod nas se ne može napraviti ni zasnježivanje ni održavati staza kako treba. Uloženo je puno novca u novu žičaru, a ona je sporija od stare. Izgubio sam vjeru da će biti bolje, zato i radim vani. Ali nikada se ne bih trajno odselio - rekao je.