Bivši slovenski ministar obrane brao gljive. Teško stradao, helikopter ga odveo u bolnicu

Slovenski političar i bivši ministar obrane Jelko Kacin teško je ozlijeđen dok je brao gljive na strmom terenu iznad Zgornje Besnice u općini Kranj. Kacin je prilikom pada u šumi zadobio komplicirani prijelom kuka, zbog čega je hitno podvrgnut operaciji u bolnici u Jesenicama. U bolnici je proveo četiri dana te je pušten na kućnu njegu, gdje nastavlja oporavak, piše N1 Slovenija.

Nesreća se dogodila 29. rujna, kada je Gorska služba spašavanja Kranj zaprimila dojavu o padu berača gljiva na nepristupačnom terenu. Kacinu se tijekom penjanja zaglavio štap te je izgubio ravnotežu i pao na stijenu.

Spasioci su Kacina zbrinuli na licu mjesta, no zbog vrlo zahtjevnog šumskog terena nije bilo moguće pristupiti vozilom, pa je u pomoć pozvan helikopter Slovenske vojske s timom hitne helikopterske medicinske pomoći.

Trenutačno je na rehabilitaciji, koja, kako tvrdi, ide dobro. No požalio se da mu berba gljiva nije bila baš tako dobra jer je uspio pronaći svega šest gljiva. Našalio se i o prijelomu kuka.

"Ja sam kao Iron Man, pun sam čavala, ploča i ostalog željeza", našalio se Kacin.

Uputio je i upozorenje svima koji ovih dana odlaze u šumu brati gljive da je teren vrlo strm i opasan.

"Prilagodite berbu svojim mogućnostima i ne pretjerujte. Brzo se može izgubiti sreća."