PRESUDA

Bivši sudac Mirko Živić saznao kaznu za krivotvorenje: Zatvor zamijenili radom za opće dobro

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Uskok je sumnjičio suca Živića da je u sudskom zapisniku naveo imena članova sudskog vijeća i odvjetnice Ane-Marije Bogović, iako oni tog dana nisu bili prisutni na raspravi.

Na Županijskom sudu u Osijeku danas je donesena presuda temeljem sporazuma stranaka kojom je Mirko Živić, bivši sudac Općinskog suda Slavonski Brod osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci koja mu je zamijenjena radom za opće dobro na slobodi, doznaju 24sata.

Podsjetimo, Uskok je sumnjičio suca Živića da je u sudskom zapisniku naveo imena članova sudskog vijeća i odvjetnice Ane-Marije Bogović, iako oni tog dana nisu bili prisutni na raspravi.

Uz to, Živić je zapisnički naveo da se odvjetnica Aigula Bairamova nije protivila produljenju istražnog zatvora za svoga branjenika te da se odrekla prava na žalbu - što, kako se tvrdi, ne odgovara stvarnom stanju.

Krivotvoreni dokument nije potpisao samo Živić. Na njemu se navodno nalazi i potpis zamjenika državnog odvjetnika, a to dodatno otežava situaciju. Cijeli predmet proslijeđen je Uskoku, što je potvrdila Mirela Šmital, zamjenica županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.

