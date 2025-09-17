Bivši suprug misice je preveslao pravosuđe i 'nestao' u Sarajevu

Ivica Đolo (47), pravomoćno osuđeni poduzetnik i bivši suprug nekadašnje Miss Universe, već se 14 mjeseci nalazi u bijegu. Prema saznanjima hrvatskog MUP-a, skriva se na području Sarajeva u BiH. Njegov nestanak uslijedio je nakon što se u ljeto 2024. nije vratio u Kaznionicu u Lepoglavi s prekida služenja desetogodišnje zatvorske kazne. Riječ je o trećoj od ukupno šest kazni koje mu je hrvatsko pravosuđe dostavilo na izvršenje, piše Jutarnji list.

Protiv Đole se na Županijskom sudu u Zagrebu vodi postupak zbog optužbi za zločinačko udruživanje i prijevare, u sklopu kojih je od 2007. do 2017. s drugim osobama od građana izvukao više stotina tisuća eura. Prema optužnici, oštećenicima su nudili povoljne kupnje stanova u Zagrebu, predstavljajući ih kao derutne ili stanove umrlih osoba bez nasljednika u vlasništvu Grada. Pritom su se lažno predstavljali kao gradski službenici. Đolo je tijekom istrage priznao da je koristio više lažnih identiteta te se kupcima predstavljao kao službenik suda ili zastupnik banaka, uz tvrdnje da je novac trošio na kocku i vraćanje dugova. Drugi optuženici u postupku terete ga kao organizatora sheme.

USKOK je ovih dana zatražio da se Đoli sudi u odsutnosti, pozivajući se na težinu i brojnost kaznenih djela, od kojih su neka zaprijećena kaznom i do 12 godina zatvora. Kao razloge navode i protek vremena te činjenicu da je 13 oštećenika postavilo imovinsko-pravne zahtjeve u iznosu od gotovo pola milijuna eura. Pripremno ročište u predmetu održano je još u ožujku 2019. Đolo se od tada pojavio na 13 ročišta, dok je na isto toliko izostao, uključujući posljednje, 12. srpnja 2024.

Podsjetimo, Đolo je bio pravomoćno osuđen na deset godina zatvora zbog niza prevara i krivotvorenja isprava, a u tom predmetu dužan je vratiti 4,2 milijuna kuna. Tijekom izdržavanja kazne podnio je zahtjev za prekid, priloživši medicinsku dokumentaciju neurokirurga iz Opće bolnice Varaždin, u kojoj je naveo zdravstvene tegobe. Varaždinski Županijski sud prihvatio je mišljenje da se njegovo liječenje može provoditi isključivo u toplicama te mu 4. lipnja 2024. odobrio prekid od 24. lipnja do 8. srpnja. Na tu odluku nije bilo žalbi, a Đolo se 5. srpnja udaljio iz Stubičkih toplica i nestao. Budući da se 8. srpnja nije vratio u Lepoglavu, 10. srpnja raspisane su tjeralice, domaća, međunarodna i europski uhidbeni nalog.

Đolo je višestruko osuđivan za prevare, krivotvorenje isprava, sprečavanje dokazivanja, klevetu i lažno prijavljivanje kaznenog djela. Kao otegotne okolnosti sud je u obzir uzeo visinu štete i način dovođenja u zabludu oštećenika, dok mu je olakotna okolnost bila djelomični povrat novca te činjenica da je otac maloljetnog djeteta.

Krajem 2018. osuđen je i zbog pokušaja oružanog razbojništva u mjenjačnici na zagrebačkoj Malešnici. Ove godine dobio je još jednu nepravomoćnu presudu, devet mjeseci zatvora i obvezu isplate 10.650 eura oštećenom A.C. kojeg je 2009./2010. prevario obećanjem posredovanja u kreditu kod austrijskih banaka.

Istražitelji sumnjaju da Đolo, iako formalno ne posjeduje imovinu u Hrvatskoj, raspolaže milijunima eura i funti na računima u inozemstvu, od Cipra, Švicarske i Velike Britanije, do Srbije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.