Bivši Trumpov savjetnik Bolton zadržavao je tajne dokumente: Na sudu će priznat da je kriv?

Očekuje se da će se bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost John Bolton, koji je postao jedan od najglasnijih kritičara republikanskog predsjednika, izjasniti krivim za zloupotrebu povjerljivih dokumenata, objavio je CNN u četvrtak pozivajući se na tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Bolton namjerava priznati krivnju po točki optužnice za nezakonito zadržavanje dokumenata važnih za nacionalnu sigurnost i pristao je platiti kaznu od više od dva milijuna dolara, izvijestio je CNN.

Prema sudskim spisima, Bolton se treba pojaviti na sudu 26. lipnja kako bi se ponovno izjasnio o krivnji u ovom slučaju. kada je prvi put izveden pred sud u istopadu 2025. izjasnio se da nije kriv.

Bolton je bio savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost tijekom Trumpova prvog mandata, prije nego što je postao jedan od njegovih najglasnijih kritičara.

Bivši američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Trumpa je opisao kao nesposobnog za predsjednika u memoarima koje je objavio 2024. godine.

U optužnici protiv Boltona tvrdi se da je podijelio osjetljive informacije s dvojicom svojih rođaka radi pisanja knjige, uključujući bilješke o obavještajnim brifinzima i sastancima s visokim vladinim dužnosnicima i stranim čelnicima.