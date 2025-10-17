John Bolton, bivši savjetnik Trumpa, suočava se s optužbama za dijeljenje tajni. Prijeti mu do 10 godina zatvora, a Trump ga naziva "lošim momkom"
Bivši Trumpov savjetnik John Bolton o zlouporabi povjerljivih informacija: 'Nisam kriv...'
John Bolton, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost i suradnik Donalda Trumpa koji je postao jedan od njegovih najvećih kritičara u petak se izjasnio da nije kriv po optužbama za zlouporabu povjerljivih informacija.
Bolton, koji je u četvrtak formalno optužen, treći je Trumpov istaknuti kritičar koji se zadnjih tjedana suočava s kaznenim progonom.
Bolton nije dao izjavu za novinare kada je stigao u sudnicu u Greenbeltu u Marylandu kako bi se predao.
Optužnica ga tereti da je podijelio osjetljive informacije s dvoje rođaka radi mogućeg korištenja u knjizi koju je pisao, uključujući bilješke s obavještajnih brifinga i o sastancima s visokim vladinim dužnosnicima i stranim čelnicima.
Rekao je da su mu ti rođaci bili "urednici", po optužnici. Riječ je o njegovoj supruzi i kćeri, rekli su upućeni izvori.
"Radujem se borbi za obranu svojeg zakonitog postupanja i razotkrivanja (Trumpove) zloupotrebe ovlasti", priopćio je Bolton u četvrtak.
Njegova odvjetnica Abbe Lowell rekla je da on nije nezakonito dijelio niti čuvao informacije.
Bolton je bio savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće u Trumpovu prvom mandatu. Bio je i bivši američki veleposlanik pri UN-u.
Boltona se po osam točaka optužnice tereti za dijeljenje informacija o nacionalnoj obrani i deset točaka za njihovo čuvanje, što je kršenje Zakona o špijunaži.
Za svaku točku optužnice može dobiti do 10 godina zatvora.
"On je loš momak", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući u vezi tog slučaja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+