LAŽIRAO SUDSKE SPISE

Bivši tužitelj u sustav upisivao da je 'riješio' slučajeve koje nije ni taknuo. Podignuli optužnicu

Piše Antonela Šaponja,
Foto: PU koprivničko-križevačka

Kao službena osoba, u spise je godinama unosio neistinite podatke, čime je počinio kazneno djelo krivotvorenja, stoji u optužnici

Protiv bivšeg zamjenika Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu podignuta je optužnica zbog sumnje da je godinama krivotvorio službene isprave. Naime, prema detaljima optužnice koje je objavio portal Danica.hr, muškarac (44) tereti se da od studnoga 2016. do kolovoza 2021. "u većem broju predmeta koji su mu dodijeljeni u rad (…) nije ažurno, točno i potpuno unosio podatke u CTS sustav državnog odvjetništva".

- U elektroničke upisnike predmeta CTS neistinito je upisivao riješene predmete i poduzete radnje, i to tužbe, ovršne prijedloge i druge meritorne odluke, iako je znao da navedene meritorne odluke u stvarnosti nije donio - stoji u optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu koje je preuzelo slučaj.

Kao službena osoba, u spise je unio neistinite podatke, čime je počinio kazneno djelo krivotvorenja, krivotvorenjem službene ili poslovne isprave u produljenom trajanju, stoji u optužnici.

Nadzor nad njegovim radom navodno je utvrdio ukupno 44 sporna slučaja u kojima je u sustav upisano da su određene radnje obavljene, iako u predmetima nije učinjeno ništa. Tužiteljstvo za njega traži godinu dana uvjetnog zatvora.

Bivši zamjenik državnog odvjetnika negira sve što mu se stavlja na teret. Tvrdi kako nikada nije bio obaviješten o nadzoru njegova rada niti zna tko je utvrdio navodne nepravilnosti. Smatra i da ga je osoba koja je provodila nadzor trebala osobno izvijestiti o njegovim rezultatima.

U međuvremenu je protiv njega bio pokrenut i stegovni postupak pred Državnoodvjetničkim vijećem, no on je na kraju obustavljen jer je tijekom postupka sam zatražio razrješenje dužnosti. Danas radi kao odvjetnik.

