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Bivši učenici Gimnazije Pula su proslavili 50. obljetnicu mature! Među njima i bivši ministar...

Piše Dijana Marić,
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Bivši učenici Gimnazije Pula su proslavili 50. obljetnicu mature! Među njima i bivši ministar...
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Foto: Sasa Miljevic

Markirali smo sa nastave, išli na popravne, radili sve što i danas rade mladi, prisjetili su se bivši učenici s kojima bili na velikoj proslavi

Bivši učenici Gimnazije Pula proslavili su 50. godina od završetka svog školovanja. Osam nekadašnjih razreda okupilo se najprije na igralištu gdje se njih više od stotinu prisjetilo kako je to nekada bilo u školskim klupama. Emotivni susret ovjekovječili su zajedničkim fotografijama, a među njima bio je i bivši ministar turizma, Veljko Ostojić, koji se prisjetio gimnazijskih dana i priznao da se i nekad 'markiralo' sa školskog sata. Potom su ušli u učionice, sjeli u školske klupe i na ploči ispisali svoja imena uz poruku "Mi smo bili ovdje... prije 50 godina".

- I ja sam bio maturant i potekao sam iz pulske gimnazije. Velika je razlika susresti neke ljude sada, nakon puno vremena iako smo se nalazili za petu, desetu i druge obljetnice. Bio sam u gimnaziji vrlo dobar učenik. Maturirao sam s odličnim upjehom. Ali moram priznati da je škola bila jako teška. Na početku su tu bile dvije gimnazije, Gimnazija "Branko Semelić" i Gimnazija "Eugen Kumičić". I to su bile ključne ustanove koje su se spojile u današnju Gimnaziju Pula - počeo je priču Ostojić.

24sata Pula: Maturanti pulske Gimnazije proslavili su 50 godina od mature
Foto: Sasa Miljevic

Kaže kako su profesori bili odlični pa zbog toga nije imao problema na fakultetu.

- Samo ću reći da, kada sam kasnije došao na fakultet u Zagreb, gdje sam završio vanjsku trgovinu, profesorica matematike na fakultetu me pitala na prvom satu tko mi je predavao matematiku. I kada sam joj rekao ime prof. Krašovec, rekla mi je: "Kolega, vi nećete imati problema s matematikom na ovom fakultetu!" I nisam imao problema. Sjećam se ponešto iz tih gimnazijskih dana. Bili smo ludi i mladi kao i svi mladi danas. Bježalo se sa sata, pogotovo s predvojničke obuke. Bio je to jedan specifičan profesor, a bilo ih je još 'opasnih' - prisjetio se vitalni Ostojić.

Generacija 1953/54. Joža (90) već šest godina sam dolazi na proslavu mature: 'Sad je 72. godišnjica, bili smo fakini'
Joža (90) već šest godina sam dolazi na proslavu mature: 'Sad je 72. godišnjica, bili smo fakini'

Profesori povijesti i kemije su mu bili, dodao je, najgori. Priznao je da je, kada je trebalo, bio 'štreber' u školi. Markantni Ostojić u odijelu plijenio je pažnju, a odao je da tajnu vitalnosti može pripisati zdravoj prehrani.

24sata Pula: Maturanti pulske Gimnazije proslavili su 50 godina od mature
Foto: Sasa Miljevic

- Pazim što jedem i puno hodam. Jedem ja i čizburger, burek..., ali tek povremeno. Za gušt. Ljudi kada ih vidim, moji školski kolege neki su se jako promijenili, a druge sam odmah prepoznao jer kao i ja drže do sebe - istaknuo je.

Svojih školskih dana prisjetila se i Puljanka Ceca Gotovina. Emotivno se grlila i razgovarala sa mnogim školskim kolegama koji su prije 50 godina bili dio njezinog učeničkog života.

24sata Pula: Maturanti pulske Gimnazije proslavili su 50 godina od mature
Foto: Sasa Miljevic

- Ponovno smo sjeli u školske klupe i uspjeli smo pregledati i stari školski dnevnik. Prisjetili smo se mnogih priča i dobro nasmijali. Pročitali smo i zapažanja u dnevniku. Ma to je čudo kako naviru emocije nakon toliko vremena. Kao maturantica imala sam popravni ispit iz povijesti. Prozvala me me profesorica te godine zadnji dan škole i htjela mi dati četvorku. Ali ja se nisam spremila za odgovaranje. I profesorica me poslala na popravni ispit jer je imala svoje principe - prisjetila se Gotovina. Bivši maturanti 'feštali' su do kasno u noć u jednom pulskom hotelu.

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