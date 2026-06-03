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PRESUDA U BIH

Bivši zapovjednik HVO-a osuđen zbog kokaina i oružja: Povezan s velikom zapljenom u Pločama

Piše HINA,
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Bivši zapovjednik HVO-a osuđen zbog kokaina i oružja: Povezan s velikom zapljenom u Pločama
Zapljena heroina u Hrvatskoj: U Luci Ploče zaplijenili su 220 kilograma heroina i 62 kilograma kokaina | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Zdravko Šagolj dobio je šest godina zatvora nakon što ga je Sud Bosne i Hercegovine proglasio krivim za trgovinu drogom i ilegalno oružje, a slučaj se povezuje s pošiljkom od 500 kilograma kokaina iz 2021.

Bivši zapovjednik postrojbi Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u Konjicu Zdravko Šagolj osuđen je na šest godina zatvora nakon što je proglašen krivim za kaznena djela poput trovine drogom i oružjem, objavili su u srijedu lokali mediji u BiH. Nepravomoćnu presudu donio je Sud BiH a osuđujuća presuda Šagolju izrečena je zbog počinjenja niza kaznenih djela i povezana je s velikom zapljenom pošiljke od 500 kokaina u Pločama 2021. godine koja je tamo pristigla iz Ekvadora. Kako podsjeća portal Istraga.ba, naknadnim provjerama i dešifriranjem komunikacija među pripadnicima različitih kriminalnih skupila vođene posredstvom kriptirane Sky aplikacije otkriveno je da je droga pripadala međunarodnoj kriminalnoj skupini na čijem je čelu bio srbijanski državljanin Borislav Plavšić.

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EUROPOL je podatke o tome dostavio policijskim agencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Slovačkoj, Grčkoj i Ekvadoru. 

Šagolj je bio jedan posrednika u transportu kokaina.

Uhićen je 2024. godine kada je policija razbila kriminalnu skupinu koja se uz trgovinu drogom bavila i ilegalnom preprodajom oružja.

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Sada je proglašen krivim za nedopušteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.

Pored zatvorske kazne, Sud BiH je donio odluku o trajnom oduzimanju sredstava korištenih za počinjenje kaznenih djela kao i nezakonito pribavljene imovinske koristi.

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