Nakon više od 20 godina takozvane velike koalicije više se ne prepoznaje što je lijevo, a što desno, što progresivno, a što konzervativno. Građanima se govori da rade više, a izlaza iz krize nema, kaže Juratović
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Bivši zastupnik Bundestaga Juratović za 24sata: 'Merz je kriv za ovaj kaos u Njemačkoj...'
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Nakon što je AfD u kratko vrijeme odnio pobjedu u dvije njemačke savezne pokrajine: Saska-Anhalt i Mecklenburg-Zapadno Pomorje, dok je u Berlinu najviši postotak glasova na nedavnim izborima dobila stranka Ljevica, svoje viđenje aktualne situacije u Njemačkoj iznio nam je Josip Juratović, prvi i jedini Hrvat koji je, kao član SPD-a, bivši zastupnik Bundestaga. Kad je riječ o značajnom rastu desnice, Juratović napominje kako za to ima više razloga.
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