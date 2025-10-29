Bivšu ravnateljicu NSK terete da je 'peglala' službenu karticu, njoj i suradnici počelo suđenje

Nismo krive, kazale su Dunja Seiter - Šverko, bivša glavna ravnateljica Nacionalne sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu i Suzana Kos, bivša voditeljica Odsjeka računovodstva i financija NSK-a, koje terete za zlouporabu položaja i ovlasti i krivotvorenje isprava. Ne priznaju ni imovinsko pravni zahtjev kojim NSK od njih traži povrat štete u iznosu od od 42.493 eura.

Seiter - Šverko, koja je sada u Državnom arhivu Grada Rijeke, terete da je od 1. siječnja 2012. do 30. travnja 2014. službenom karticom plaćala privatne troškove poput ručkova, avionskih karata, odjeće i obuće u iznosu od 25.157 eura. Optužena je i da je naložila računovodstvu da joj neopravdano isplate oko 33.139 eura naknada za prekovremeni rad iako je znala da prema ugovoru o radu nema pravo na naknadu za prekovremeni rad. Taj je novac, smatra tužiteljstvo, zadržala za sebe, a NSK je ukupno oštećen za 249.687 kuna (33.139 eura).

Suzanu Kos, sada voditeljicu financija u Domu zdravlja MUP-a, tereti se da je kao voditeljica Odsjeka računovodstva i financija NSK-a, plaćala račune kreditnih kartica koje joj je dostavljala Seiter- Šverko. To je činila, navode, iako je bila svjesna da se radilo o privatnim, a ne poslovnim troškovima.

U nastavku postupka pročitati će se sva materijalna dokumentacija u spisu i saslušati će se svih osam svjedoka predloženih u optužnici. O prijedlogu obrana da se provede novo knjigovodstveno - financijsko vještačenje sudsko vijeće odlučit će nakon saslušanja vještaka koji je izradio vještačenje tijekom istrage.

Izvidi o navodima da glavna ravnateljica NSK plaća privatne troškove službenom karticom pokrenuti su još 2015. godine, nakon više anonimnih prijava tužiteljstvu. Ipak, službena istraga pokrenuta je tek osam godina kasnije. Optužnica je podignuta prošle godine, a potvrđena ove godine.

Tijekom istrage, Seiter-Šverko se branila šutnjom, dok je Suzana Kos iznijela kratku obranu u kojoj je teretila ravnateljicu.

- Glavna ravnateljica je imala službenu karticu, kojom je podizala gotovinu, kupovala te sama potpisivala račune, a postojao je i žig "naređujem plaćanje" koji bi ona parafirala. U početku je donosila račune, poslije više ne. S vremenom računovodstvo ju je tražilo da potpiše kako će mjesečno vraćati 1000 kuna - kazala je Kos tijekom istrage.

