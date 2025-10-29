Obavijesti

News

Komentari 0
TVRDE DA NISU KRIVE

Bivšu ravnateljicu NSK terete da je 'peglala' službenu karticu, njoj i suradnici počelo suđenje

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Bivšu ravnateljicu NSK terete da je 'peglala' službenu karticu, njoj i suradnici počelo suđenje
Zagreb: Suđenje bivšoj ravnateljici NSK, Dunji Seiter-Šverko i službenici Suzani Kos na Županijskom sudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dunju Seiter - Šverko terete da je od 1. siječnja 2012. do 30. travnja 2014. službenom karticom plaćala privatne troškove poput ručkova i avionskih karata u iznosu od 25.157 eura

Nismo krive, kazale su Dunja Seiter - Šverko, bivša glavna ravnateljica Nacionalne sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu i Suzana Kos, bivša voditeljica Odsjeka računovodstva i financija NSK-a, koje terete za zlouporabu položaja i ovlasti i krivotvorenje isprava. Ne priznaju ni  imovinsko pravni zahtjev kojim NSK od njih traži povrat štete u iznosu od od 42.493 eura.

Seiter - Šverko, koja je sada u Državnom arhivu Grada Rijeke, terete da je od 1. siječnja 2012. do 30. travnja 2014. službenom karticom plaćala privatne troškove poput ručkova, avionskih karata, odjeće i obuće u iznosu od 25.157 eura. Optužena je i da je naložila računovodstvu da joj neopravdano isplate oko 33.139 eura naknada za prekovremeni rad iako je znala da prema ugovoru o radu nema pravo na naknadu za prekovremeni rad. Taj je novac, smatra tužiteljstvo, zadržala za sebe, a NSK je ukupno oštećen za 249.687 kuna (33.139 eura).

DUNJA SEITER-ŠVERKO Optužili bivšu ravnateljicu NSK: Varala je na prekovremenima i peglala službenu karticu...
Optužili bivšu ravnateljicu NSK: Varala je na prekovremenima i peglala službenu karticu...

Suzanu Kos, sada voditeljicu financija u Domu zdravlja MUP-a, tereti se da je kao voditeljica Odsjeka računovodstva i financija NSK-a, plaćala račune kreditnih kartica koje joj je dostavljala Seiter- Šverko. To je činila, navode, iako je bila svjesna da se radilo o privatnim, a ne poslovnim troškovima.

U nastavku postupka pročitati će se sva materijalna dokumentacija u spisu i saslušati će se svih osam svjedoka predloženih u optužnici. O prijedlogu obrana da se provede novo knjigovodstveno - financijsko vještačenje sudsko vijeće odlučit će nakon saslušanja vještaka koji je izradio vještačenje tijekom istrage. 

Izvidi o navodima da glavna ravnateljica NSK plaća privatne troškove službenom karticom pokrenuti su još 2015. godine, nakon više anonimnih prijava tužiteljstvu. Ipak, službena istraga pokrenuta je tek osam godina kasnije. Optužnica je podignuta prošle godine, a potvrđena ove godine.

Tijekom istrage, Seiter-Šverko se branila šutnjom, dok je Suzana Kos iznijela kratku obranu u kojoj je teretila ravnateljicu.

- Glavna ravnateljica je imala službenu karticu, kojom je podizala gotovinu, kupovala te sama potpisivala račune, a postojao je i žig "naređujem plaćanje" koji bi ona parafirala. U početku je donosila račune, poslije više ne. S vremenom računovodstvo ju je tražilo da potpiše kako će mjesečno vraćati 1000 kuna - kazala je Kos tijekom istrage.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025