BIZAR Zbog Trumpovog zakona zatvorili mu ženu. On ga i dalje podupire: Donald ima moj glas!

Bila je to prava šamarčina. Vraćali smo s iz Portorika s medenog mjeseca doma u Wisconsin i samo su je zaustavili i odveli. Nisam tjedan dana znao ništa. Ni gdje je ni je li dobro, ispričao je Amerikanac Bradley Bartell (40), čiju su suprugu Peruanku odveli agenti američke imigracijske službe jer joj je istekla viza.

Sylvia Camilla Muñoz-Lira (26) je u centru za imigrante u Louisiani, a njezino privođenje dio je strožeg zakona koji je nedavno potpisao Donald Trump kako bi spriječio ilegalne imigrante da ulaze u SAD. Kako piše New York Post, Bradley sad na stranici GoFundMe traži donacije kako bi mogao platiti odvjetnike i izvući suprugu jer bi joj jamčevina mogla biti i 15.000 dolara. Kaže kako trenutno troši novac koji je trebao biti iskorišten za kupnju zajedničkog stana.

- Molim vas, nemojte donirati ako ste u teškoj situaciji, ali ako imate nešto novca viška, bit ćemo vam jako zahvalni - rekao je Bradley, koji je, inače, vjerni glasač Donalda Trumpa i republikanaca.

- I dalje ga podržavam, on ima moj glas. Istina je da su zadržali puno ljudi i to treba riješiti jer se troši novac poreznih obveznika. Neki od tih ljudi još ni nemaju datum kad bi se trebali pojaviti kod suca. Iskreno, mislio sam da će privoditi i zatvarati samo one koji nemaju papire, a imaju kriminalnu prošlost ili one koji ilegalno prelaze granicu. No oni sad grabe koga stigne - rekao je Bradley.

- Pričam sa suprugom svaki dan 15 minuta. Malo me strah za njezino psihičko stanje jer još nema datum kad bi trebala pred suca. Boji se što će biti. Uzeli smo odvjetnika pa je malo mirnija - dodao je.

Kako se uopće dogodilo da mu ženu privedu agenti imigracijske službe?

Muñoz-Lira imala je privremenu vizu 2019. godine preko studentskog programa. Stigla je u Wisconsin, ali nije se mogla vratiti u Peru jer je izbila pandemija koronavirusa. Nastavila je raditi u Americi gdje je upoznala Bradleya s kojim se vjenčala u svibnju 2024. godine. Podnijeli su papire kako bi postala američka državljanka, ali njezin slučaj je, piše The Post, još pod revizijom imigracijske službe.