Bizarna nesreća u Dubrovniku: Autom udario u zid garaže pa pješaka. Imao je 2,53 promila

S 2,53 promila alkohola u krvi 47-godišnji vozač nije se proslavio jučer u Dubrovniku. Pijan se, kako navodi policija, prvo zabio u zid garaže, a potom je udario i pješaka.

Na svu sreću, pješak nije ozlijeđen.

- Vozač je isključen iz prometa i smješten u posebnu prostoriju policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva - navodi policija.

Vozača su kaznili s 1610 eura kazne i tromjesečnom zabranom upravljanja automobilom..