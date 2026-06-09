ŠTO JE S GLAVOM?! Muškarac u BiH vezao sina za rasvjetni stup

Pripadnici Policijske uprave Banja Luka uhitili su muškarca iz naselja Lauš zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nasilja u obitelji, nakon što je, kako se neslužbeno saznaje, vlastitog sina vezao za ulični rasvjetni stup, piše ATV.

Nemila scena, koja je šokirala stanovnike tog banjalučkog naselja, odigrala se naočigled brojnih prolaznika. Prema prvim informacijama, upravo su građani koji su svjedočili ovom traumatičnom prizoru alarmirali policiju.

Policijski službenici su odmah po dojavi izašli na mjesto događaja, gdje su zatekli prijavljenog muškarca i dijete. Osumnjičeni je lišen slobode i sproveden na kriminalističku obradu, dok su nadležne službe poduzele mjere kako bi se zaštitila dobrobit djeteta. - Policijski službenici postupaju po zaprimljenoj prijavi, a o svemu je obaviješten i nadležni Centar za socijalni rad koji će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite djeteta - potvrdili su iz policije.

Detalji o tome što je prethodilo ovom incidentu još uvijek nisu službeno priopćeni, a istražitelji utvrđuju sve okolnosti obiteljskog nasilja. Stanovnici naselja Lauš, koji su svjedočili događaju, i dalje su u nevjerici zbog postupka oca, ističući kako je prizor vezanog dječaka bio uznemirujući za svakoga tko se zatekao u blizini.

Očekuje se da će nakon saslušanja osumnjičenog i prikupljanja izjava svjedoka biti poznato više informacija o motivima i daljem pravnom statusu uhićenog muškarca.