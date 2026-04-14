POJAVILA SE SNIMKA

BIZARNI VIDEO Moćni slavonski HDZ-ovac Čuljak ženi dao pušku u ruku: 'Kad odlučiš, zini. Zini!'

Piše 24sata,
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Video pokazuje ženu naslonjenu na terensko vozilo Land Rover Defender vinkovačkih registracijskih oznaka kako prima pušku s optičkim nišanom omotanu u tkaninu...

Tjednik Nacional objavio je ekskluzivan video koji pokazuje kako je Tomislav Čuljak, dugogodišnji izuzetno utjecajni član HDZ-a dao na korištenje profesionalno lovačko oružje osobi bez dozvole i dopustio joj da rekreativno puca u metu.

Video pokazuje ženu naslonjenu na terensko vozilo Land Rover Defender vinkovačkih registracijskih oznaka kako prima pušku s optičkim nišanom omotanu u tkaninu i naslonjenu na haubu terenskog vozila.

Osim nje u kadru je i sam Čuljak. Sve to snima treća osoba.

- Ovo se ne smije zloupotrebljavat - govori Čuljak osobi koja snima. Odgovara mu ženski glas 'ni u ludilu'. 

Potom Čuljak pita je li sve spremno, a žena mu odgovara potvrdno. Nakon toga Čuljak dolazi do vozila i toj ženskoj osobi, repetira pušku i istodobno je dodatno pita:

“Dovoljno čvrsto držiš?”. Zatim se Čuljak odmiče od te ženske osobe te dodatno napominje:

“Kad odlučiš (misli na povlačenje obarača, op.a.), zini. Zini”.

Potom ta ženska osoba ispaljuje hitac, a snimak pokazuje značajan trzaj puške. Žena koja je ispalila hitac potom govori: “Nisam (konstatirajući kako je promašila metu, op.a.)”. 

Nacional u svom tiskanom izdanju otkriva da se taj događaj odvio u tzv. “Ministarskoj šumi.”

Video pogledajte OVDJE. 

