Fotografije iz malezijskog Johor Bahrua prikazuju Omodu 5 bez stražnjih kotača, a slučaj podsjeća na opoziv iz 2024.
BIZARNO Kineskom SUV-u je tijekom vožnje otpala osovina
Zamisli da na cesti ugledaš automobil kojem stražnji kotači više nisu pričvršćeni. Upravo se takav prizor crnog Cheryja Omoga 5 proširio društvenim mrežama. Prema portalu Asia One, SUV je navodno ostao bez stražnje osovine tijekom vožnje 6. listopada 2026. u malezijskom gradu Johor Bahruu. Cijeli sklop, s kotačima i amortizerima, je završio na cesti iza vozila.
Na snimkama se vidi kako stražnji dio automobila leži na cesti, dok su kućišta kotača prazna. Osovina s kotačima nalazi se otprilike metar iza vozila. Pojedini mediji navode i oštećenje na desnim stražnjim vratima, no nije poznato je li nastalo kad se osovina odvojila, je li mu prethodila prometna nesreća ili je riječ o ranijem oštećenju.
Uzrok novog slučaja zasad nije poznat.
Slučaj podsjeća na problem iz 2024., kad je Chery u Maleziji pozvao 60 primjeraka modela Omoda 5 u servis zbog stražnje osovine.
Do poziva je došlo nakon sličnog slučaja u kojem se osovina odvojila tijekom vožnje. Chery je tada kao uzrok naveo neispravan zavar: dobavljač nakon zamjene mlaznice nije ponovno kalibrirao aparat za zavarivanje. Nije poznato je li taj raniji problem povezan s novim slučajem.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+